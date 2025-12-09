美A-10、F-15E是否退役 國會再度否決

圖為A-10攻擊機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍自2023年起逐年除役A-10攻擊機，且希望加退役速度，但考量A-10擁有低廉成本的優勢，此案遭到美國國會年年阻擋。外媒報導，美參、眾兩院妥協版2026年國防授權法案，否決了美國空軍2026年退役全數A-10，和部分F-15E戰機的計畫，除了限制F-15戰機不准退役，A-10攻擊機則只能退役59架以內。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，美國空軍規劃提前3年、於明年退役全部162架A-10攻擊機和21架F-15E戰機，該計畫遭到國會否決並限制退役規模。同時，法案要求，空軍在明年9月30日前，保留至少103架飛機，其中93架為主要任務飛機。空軍要在明年3月31日前，向國會報告A-10戰機從2027至2029年的計劃，包括部隊退役A-10戰機後的過渡計劃。

空軍官員表示，A-10攻擊機在全球反恐戰爭中，發揮了不可估量的作用，但它並不適合在敵對空域進行高端衝突。然而，國會議員極力反對，他們堅持保留駐紮A-10中隊的基地，並認為空軍急於放棄一款仍然有用的戰機。

報導指出，維持A-10機隊給空軍不小的壓力，因為其2026財年預算中，並未編列任何有關A-10攻擊機的運作維持費用。根據五角大廈提供的部隊結構報告，如果空軍退役全部A-10，將能節省4.23億美元的運營成本；若退役三分之一，營運成本約在2.7億美元。

同時，空軍2023年曾公布將F-15E裁撤一半的計畫，包括退役130架老舊發動機的F-15E，僅對裝備新式發動機的99架進行升級。根據原規劃，明年退役21架F-15E，可節省1.4億美元。

國會對此則限制，在2029年前僅能退役最多68架F-15，而新的國防授權法更進一步限縮至2029年退役51架。

