力挽狂瀾 國防授權法逼美軍買E-7預警機否則E-3不准退役

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍取消開發E-7楔尾鷹空中預警機，引發空軍退將集體反彈，聯名致函國會希望阻止，根據新的國防授權法案內容，已批准追加6.47億美元（約新台幣201.5億）的研發採購資金，同時禁止現役16架E-3預警機退役，直到有足夠的E-7預警機服役為止。

軍聞網站「The War Zone」報導，法案規定，新的國防授權資金中不得有任何經費挪用於退役或封存任何E-3預警機，或直到空軍向國會提交確保戰力的計畫為止。除此之外，法案還通過6.47億美元的追加經費，加上先前重啟政府時提撥的近2億美元資經，總經費已達到8.47億美元，而2025年用於採購飛機的其他額外經費也被國會重新分配給E-7正在進行的研究發開測試項目。

報導說，美空軍已在2022年採購2架原型機用於測評，但後續的延宕和經費上漲使空軍決定取消E-7。不過包括土耳其、澳洲和韓國、英國也都陸續採購E-7，只有北約延續美軍路線取消E-7。

報導指出，美空軍的計畫是讓天基承擔大部分的飛彈預警能量，但國會質疑E-2能夠取代E-7達成這一目標。儘管美國海軍和其他E-2使用國已地面部署過E-2，但E-2的設計是圍繞著航空母艦的獨特需求和限制而展開的。與E-7相比，E-2飛行高度較低、速度較慢，為了提供相同的監視能力，它必須更靠近威脅區域作戰。此外，E-7比「鷹眼」更大，更適合擴展作戰範圍，尤其是在關鍵作戰管理和網路節點能力方面。

