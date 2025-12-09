自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美對烏維持象徵性援助 從拜登的600億到了川普變成8億美金

2025/12/09 14:05

根據國防授權法，美國援助烏克蘭的金額，大幅縮水至2年8億美元。（法新社資料照）根據國防授權法，美國援助烏克蘭的金額，大幅縮水至2年8億美元。（法新社資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國參、眾議院妥協版2026年「國防授權法案」草案出台，待表決通過後，川普總統簽字即能實施。其中，美國援助烏克蘭的金額，大幅縮水至2年8億美元（約新台幣249.4億），且僅能購買有限武器，與拜登時期各式軍援600餘億美元相去甚遠，此象徵性舉措可能在表明，美國對烏克蘭仍採支持態度。

軍聞網站「The War Zone」報導，這項小規模的撥款預算可能是美國向烏克蘭表明並未完全放棄他們，但確實非常有川普將責任轉嫁給北約成員國的作風。法案要求五角大廈在2026、2007年度分別撥款4億美元用於烏克蘭安全援助計畫（USAI），這筆資金可讓烏克蘭從美國國防承包商購買武器，而拜登時期撥款的金額則為330億美元。

另外，國防授權法案要求，若五角大廈計畫停止向烏克蘭提供情報，必須在48小時內通知國會，並且說明理由、持續時間及對烏克蘭的影響。

圖為截至2024年12月，烏克蘭安全援助計畫資金的使用明細。（圖取自美國戰爭部）圖為截至2024年12月，烏克蘭安全援助計畫資金的使用明細。（圖取自美國戰爭部）

不過，法案還呼籲國防部長與美國歐洲司令部協調，建立一項規模1.75億美元的「波羅的海」倡議，深化與波羅的海國家軍隊的合作。目標是透過遏制俄羅斯的侵略來實現美國的國家安全目標，並實施北約的戰略概念。有趣的是，法案仍使用國防部而非戰爭部字眼。

該倡議將加強波羅的海國家軍隊之間的區域規劃與合作，尤其是在遠程精確火力、綜合防空和飛彈防禦、海上領域感知、大口徑彈藥儲備、指揮與控制、情報收集以及提高「應對混合威脅的韌性」。

而在支持波羅的海三國的同時，法案還表明國會意見，希望這三國在倡議的支出「能與美國相符」。

報導另指出，國防授權法已要求限制美軍大幅撤軍駐歐洲的人數，指出若要將駐歐美軍人數下降至7.6萬，須獲得國會批准，目前駐歐美軍尚有8.5萬人。

