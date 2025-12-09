攻擊範圍可達1000公里 「勁蜂四號」無人機明年一月在美測試

據軍政人士今天透露，中科院與美商合作，以MQM-178無人靶機（如圖，取自Kratos公司官網）進行改裝的「勁蜂四號」攻擊型無人機，規劃於明年一月在美國進行實測，若是測評結果符合雙方需求，即可進入產前的準備階段。

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院在今年9月舉行的航太國防展中，展示一款與美商Kratos公司合作的「勁蜂四號」攻擊型無人機，攻擊航程可達1000公里，據軍政人士今天透露，「勁蜂四號」攻擊型無人機規劃於明年一月在美國進行實測，若是測評結果符合雙方需求，即可進入產前的準備階段。

軍政人士說，「勁蜂四號」攻擊型無人機是以美商Kratos公司產製的MQM-178無人靶機為基礎，無人機引擎就是採用MQM-178無人靶機現行使用的引擎，機體設計也沿用MQM-178，但機體產製丶目標影像導引系統（EO/IR）與導控等組件，則都是MIT台灣生產。

請繼續往下閱讀...

中科院今天對此表示，「按計劃期程執行中」。

MQM-178無人靶機最大航程可達1000公里，過去主要用來模擬次音速飛機和貼海飛行的反艦飛彈，最大飛行高度可達35000英尺（10670公尺），由高空飛行段轉為向下攻擊時，速度可逼近音速，搭配中科院裝設的高性能彈頭後，攻擊動能極為強大。（圖：取自Kratos公司官網）

行政院已向立法院提出規模達到1.25兆元的軍事特別條例草案，具體項目雖然尚未正式公佈，但可確定的是，將有多款國造丶台美合作的攻擊型無人機列在其中，中科院與美商Kratos公司合作的「勁蜂四號」攻擊型無人機，就是其中亮點項目之一。

中科院近年積極與國際知名的國防科技新創公司合作，除先前與生產Altius 600M型反甲無人機的Anduril公司簽署合作備忘錄（MOU），在「Lattice」開放式AI智慧指管決策平台、「無人載具」等方面進行合作，也與Kratos公司合作將其產製的MQM-178無人靶機改裝為長程攻擊型無人機。

據了解，Kratos公司對將這款改裝後的長程攻擊型無人機推向國際市場，抱持相當樂觀態度。軍政人士指出，「勁蜂四號」攻擊型無人機在決定量產之後，除了供應台灣防衛需求之外，也會全面爭取國際市場，國際市場的銷售及拓展，將會由Kratos公司負責。

MQM-178無人靶機長度為3.3公尺，翼展為1.9公尺，最大速度為0.69馬赫，最大航程可達1000公里，過去主要用來模擬次音速飛機和貼海飛行的反艦飛彈，但是MQM-178無人靶機性能上的另一個優點，是最大飛行高度可達35000英尺（10670公尺），由高空飛行段轉為向地面目標攻擊時，末段速度可逼近音速，搭配中科院裝設的30公斤高性能彈頭後，攻擊動能極為強大。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法