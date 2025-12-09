美軍最大組織調整 陸軍部隊司令部遭裁 新設「西半球司令部」

美國陸軍部隊司令部與新成立的美國陸軍西半球司令部於5日進行指揮權交接。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍迎來史上最大組織轉型，其中規模最大的陸軍部隊司令部，與北方、南方司令部一起合併，轉型為「西半球司令部」，旨在精簡總部規模、裁減四星上將職位，並提升效率。

星條旗報報導，美國陸軍部隊司令部5日舉行裁撤儀式，並與新成立的美國陸軍西半球司令部進行指揮權交接，陸軍參謀長蘭迪表示，西半球司令部設計著重速度與彈性，能有效應對複雜時代的挑戰；透過整合這些司令部並整合部隊，我們將簡化流程，消除重複工作，釋放人才與資源，這能更好地支援戰鬥編制。

至於北方與南方司令部，則預計將於明年3月前整合進西半球司令部中，根據規劃文件，西半球司令部預計將保留「前線指揮所」，並派遣部分人員駐守位於原南、北方司令部總部的德州聖安東尼奧聯合基地，以支援原北方司令部的任務。其他人員將調往西半球司令部所在的北卡羅來納州布拉格堡。

新成立的西半球司令部將負責北方司令部與南方司令部的陸軍支援，類似美國陸軍歐非司令部對美軍歐洲司令部與美國非洲司令部的職責。

報導引述官員說法表示，西半球司令部將負責為北方司令部及南方司令部指揮官提供訓練有素且隨時待命的部隊，執行各種需要士兵的任務，從作戰行動、邊境安全到自然災害應變。

在部隊司令部部分，傳統由負責的其他職能將移交至五角大廈，隸屬於陸軍的作戰、計畫與訓練主管部門。陸軍官員並表示，重組並不代表陸軍的任務會更少。

與此同時，美國陸軍也在近幾個月將未來司令部（Futures Command）與訓練暨準則司令部（ TRADOC）合併，成立名為「轉型與訓練司令部」（T2COM）的新單位。

