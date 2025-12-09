告別美軍二手船！菲律賓海軍戰力大躍進 「垂直發射系統」首度到位

菲律賓海軍最新銳的韓製巡防艦「席蘭號」（BRP Diego Silang）從南韓駛返蘇比克灣。該艦配備垂直發射系統，被視為菲國對抗中國威脅的現代化主力。（圖取自菲律賓海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國在南海的步步進逼，菲律賓海軍正加速擺脫對美軍老舊二手艦艇的依賴，轉而擁抱南韓製造的全新戰力。軍事媒體《Defense News》分析，隨著第二艘韓製先進巡防艦「席蘭號」（BRP Diego Silang）本月2日服役，菲國海軍正式迎來了配備「垂直發射系統」（VLS）的現代化時代，這標誌著其制海與防空能力出現質的飛躍。

報導指出，這艘由南韓造船巨擘「HD現代重工」（HHI）建造的3200噸級巡防艦，雖然是繼首艦「馬爾瓦號」後的第二艘同型艦，但其配備的武裝在菲國海軍史上具有里程碑意義。這是菲律賓戰艦首度擁有16單元的垂直發射系統，可發射歐洲MBDA公司的「雲母」（VL MICA）防空飛彈，另搭載8枚韓製SSM-700K「海星」反艦飛彈。

請繼續往下閱讀...

菲律賓海軍發言人特立尼達少將（Rear Adm. Roy Vincent Trinidad）強調，這將是菲國擁有的「最現代化軍艦」，具備巡邏至專屬經濟區（EEZ）甚至更遠海域的能力。這與過去依賴美國海岸防衛隊退役漢密爾頓級巡邏艦的時代相比，戰力不可同日而語。

美軍造艦卡關 南韓「準時交貨」成優勢

《Defense News》特別點出，在西方國家海軍面臨造艦困境之際，南韓造船業展現了驚人的效率。報導對比指出，美國海軍寄予厚望的「星座級」巡防艦計畫正面臨嚴重延宕與預算超支，反觀南韓現代重工卻能「準時且在預算內」交付菲律賓訂購的軍艦。

除了兩艘巡防艦，現代重工目前正為菲律賓趕工建造6艘HDP-2200+型近海巡邏艦（OPV），其中第二艘已於11月下水，全數預計在2028年前成軍。這種穩定的交艦節奏（drumbeat），成為菲國海軍快速現代化的關鍵推手。

菲律賓的建軍計畫也引發南韓造船雙雄的激烈競爭。雖然現代重工在水面艦取得優勢，但另一家大廠「韓華海洋」（Hanwha Ocean）正積極向馬尼拉推銷KSS-III柴電潛艦。為了避免自家惡性競爭，南韓政府已介入協調，試圖建立「韓國隊」（One Team）模式，由韓華主攻潛艦出口，現代專注水面艦，聯手搶攻東南亞與中東市場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法