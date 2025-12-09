戰場不分性別！烏克蘭女兵靠「無人機」進入前線核心

烏克蘭第三突擊旅的女兵孟卡（Monka）正在哈爾科夫前線組裝 FPV 無人機。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著俄烏戰爭邁入第四個年頭，科技的演進不僅改變了作戰模式，也逐漸鬆動了軍隊傳統的性別藩籬。《美聯社》報導，得益於無人機技術的普及，體能不再是衡量戰力的唯一標準，這使得大量烏克蘭女性得以從後勤走向前線，擔任無人機飛行員等關鍵戰鬥職位。烏克蘭國防部數據顯示，2025年服役女性人數超過7萬人，較2022年成長20%，其中逾5500人直接部署於前線。

26歲的孟卡（Monka，代號）原本在國外擔任餐廳經理，去年毅然回國參軍，成為第三突擊旅無人系統營的短程FPV（第一人稱視角）無人機飛行員。「科技讓我們不必親手搬運彈藥或跑到前線就能投送火力，這真是不可思議，」孟卡表示。

隸屬於烏克蘭「哈爾科夫軍團」（Khartia）的女兵「繆斯」（Muza）在哈爾科夫前線進行演練後從戰車躍下。該部隊近期積極招募女性擔任戰鬥與技術職位，顯示女性在軍中的角色日益吃重。（美聯社）

這股趨勢反映了現代戰爭的轉型。許多指揮官指出，軍隊現在需要的是工程師、IT專家與程式設計師。「這與性別無關，我們單純需要大腦，」孟卡強調。前職業曲棍球選手、27歲的伊姆拉（Imla）原本擔任醫護兵，後來轉訓為無人機飛手。她回憶第一次執行偵察任務時，手抖得厲害甚至想哭，但隨著經驗累積，如今已能熟練操作掛載炸彈的大型無人機。

拒絕當廚師 女兵在廚房自學無人機手冊

儘管需求迫切，烏克蘭軍隊內部仍存有保守風氣，許多女性必須主動爭取戰鬥機會。25歲的雅哈（Yaha）在2023年入伍時被分派做文書工作，當她主動要求參加無人機課程時，指揮官竟建議她「去接替廚師的工作」。

「這讓我很不舒服，我沒想到會面臨這種限制，」雅哈回憶道。但她沒有放棄，利用在廚房的空檔研讀無人機手冊，並自費購買控制器在電腦俱樂部練習模擬器。憑藉著「想遠端打擊敵人」的執念，她最終證明了自己，成功轉任第9旅的轟炸無人機飛行員。

打破技術偏見 女性成電子戰關鍵力量

除了操作，後勤維修也出現女性身影。20歲的奇比（Chibi）染著粉藍相間的頭髮，在東部前線潮濕的地下室擔任FPV技術員。她坦言最初曾遭男兵質疑技術能力，但在同僚協助下，她發現自己對維修比飛行更有興趣。「軍隊需要更多女性，」奇比認為，人數越多，對女性的態度就會越改善。

烏克蘭無人系統部隊發言人梅洛希納（Olha Meloshyna）指出，目前該部隊有4.2%為女性，雖然無人機操作員常被俄軍鎖定獵殺，並非安全職缺，但女性仍踴躍報名。她強調：「沒有無人機是完全自主的，它們需要人類參與。我們擁有越多人員，就能讓越多無人機飛向俄羅斯。」

