【有片】對尬土國「紅蘋果」 MQ-28無人機首射AIM-120飛彈擊落靶機

The MQ-28, E-7A, and F/A-18F successfully demonstrated an autonomous air-to-air weapon engagement. The MQ-28 proves combat capability — reducing risk for crewed aircraft and providing greater tactical reach. pic.twitter.com/KT464nwftN — Boeing Australia （@BoeingAustralia） December 9, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕繼土耳其拜卡的「紅蘋果」無人機創下首射空對空飛彈的擊殺紀錄後，波音澳洲分公司今（9）日也宣布，其與澳洲國防部合作開發的MQ-28A「幽靈蝙蝠」無人機，近日也在南澳的測試中，成功以一枚AIM-120飛彈成功擊落高速靶機，驗證自身擔負「忠誠僚機」的作戰能力。

波音今（9）日宣布，其研發的MQ-28A「幽靈蝙蝠」無人機，日前已成功發射一枚AIM-120中程空對空飛彈，命中高速無人靶機，並獲澳洲國防部下單採購6架，創領域新猷。（澳洲國防部官網）

波音澳洲分公司今日稍早發文指出，有澳洲版「忠誠僚機」之稱的MQ-28A無人機，近日在E-7A空中預警機、F/A-18F戰機的編隊協同下，完成空對空武器實彈射擊驗證。對此，澳洲國防部證實，一架同型機已在南澳的伍麥拉測試場（the Woomera Test Range），成功發射一枚AIM-120「先進中程空對空飛彈」，命中一架「鳳凰」（Phoenix）噴射無人靶機，創下該機首殺紀錄。

請繼續往下閱讀...

澳洲國防部表示，此次MQ-28A無人機實彈射擊，是在澳洲皇家空軍E-7A預警機、F/A-18F戰機參與下執行。（澳洲國防部官網）作為MQ-28A無人機實彈射擊目標的「鳳凰」高速無人靶機。（澳洲國防部官網）

而在該機「首殺」前，澳洲皇家空軍（RAAF）已在今年6月的「能力展示」，驗證2架MQ-28A型機接受E-7A空中預警機操控的情境，此次驗證空戰打擊能力，則跟進了土耳其的「紅蘋果」無人機，證明自身具備未來擔任「忠誠僚機」所需的戰術及任務能力。

MQ-28A為波音聯手澳洲皇家空軍打造的空中戰鬥無人機，該機全長11.7公尺，官方宣稱其最大航程可達2000浬（3704公里），並搭載先進人工智慧（AI）自主技術，兼具未來戰場趨勢的長程作戰能力。

在空對空實彈射擊成功後，澳洲政府現已下單採購首批6架MQ-28A無人機，並宣示持續發展更新的第三批次構型，強化無人機空戰能量。（澳洲國防部官網）

值得一提的是，澳洲政府今日也宣布，後續將斥資14億澳幣（約新台幣284.2億元）採購6架MQ-28A無人機第二批次構型（Block II），並確認未來將繼續發展更先進的第三批次構型（Block III），建構更先進的「有－無人」作戰架構。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法