解放軍機密全被看光！美衛星公司「3D建模」榆林基地 解析度驚人

美國衛星公司 Vantor（前身為 Maxar）利用 AI 技術建立的中國海南島榆林海軍基地 3D 模型。（圖取自 Vantor X 平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國解放軍在海南島的戰略重地「榆林海軍基地」，近期遭美國衛星公司以先進技術「全都錄」。美國衛星影像巨頭Vantor（前身為Maxar Technologies）近日在社群平台上公開了一組榆林基地的高解析度3D影像，展示其結合人工智慧（AI）的強大偵察能力。透過這項技術，美方僅需衛星單次飛越，便能在極短時間內建立起共軍基地的3D立體模型，解析度甚至足以識別個別巡邏艇。

據科技媒體《Interesting Engineering》報導，Vantor公司在社群平台X上展示了這組被其稱為「中國最具戰略重要性的軍事基地之一」的影像。令人驚訝的是，這組具備50公分解析度、空間精度誤差低於4公尺的3D地形圖，並非耗時數週的成果。

Vantor聲稱，這是衛星在當地時間上午11點21分進行「單次飛越」後所獲取的數據，並透過AI軟體在「不到10小時」內處理完畢。相較於傳統衛星影像需要專家團隊花費數天甚至數週進行判讀與拼湊，這種結合AI的快速處理能力，能讓客戶迅速掌握關鍵軍事情報。

China's Yulin Naval Base earlier this morning. Explorable in full 3D. We generated this high-resolution 3D terrain from a single satellite pass at 11:21 a.m. local time today, processing it into this finished image within 10 hours. All delivered in 50 cm resolution and at sub-4 m… pic.twitter.com/s3ZSdzx5g0 — Vantor （@vantortech） December 5, 2025

公開的影像清晰揭露了榆林基地內的基礎設施變動，包括正在建設中的乾船塢（dry dock）以及新的碼頭與防波堤。Vantor指出，其軟體能讓客戶為特定地點建立「數位孿生」（digital twin），這在軍事戰略規劃、災害應變及城市發展上具有廣泛應用。

該公司強調，指揮系統與自主平台依賴高度精確的3D空間基礎，來作為作戰地形的「可靠地面真相」（trusted ground truth）。透過快速的3D處理能力，僅需衛星飛越一次即可更新資料，確保情報符合任務節奏的需求。

Maxar改名Vantor 專攻AI空間情報

Vantor的前身即為在俄烏戰爭期間，多次提供關鍵衛星照片的Maxar Technologies。該公司於今年10月宣布重塑品牌為Vantor，並推出名為「Tensorglobe」的AI空間情報平台。

公司聲明指出，這次更名代表了多年來將核心操作技術產品化的成果，標誌著公司從單純的衛星影像供應商，轉型為端對端的「空間情報公司」。Vantor聲稱，Tensorglobe能為軍事客戶提供全天候、即時更新的3D影像與情報支援，這也意味著共軍的動態將面臨更嚴密的監控。

