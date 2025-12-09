只要1美元！美提議賣波蘭250輛「史崔克」裝甲車 填補戰力缺口

美國提議以象徵性1美元的價格，向波蘭出售250輛二手史崔克裝甲車。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據軍事媒體《Breaking Defense》9日報導，美國向波蘭提出了一項具象徵意義的軍售提案：僅需「1美元」，就能購入250輛二手「史崔克」（Stryker）裝甲車。波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）證實已收到提議，並表示只要後勤與檢測安排完成，華沙當局準備接受這筆交易，以填補因軍援烏克蘭造成的裝備空缺。

報導指出，波蘭武裝部隊總參謀部原則上已支持此案。卡梅什解釋，軍方將先檢查這批車輛的技術狀況，評估其適合作為訓練用途還是實戰部署，「我對這批裝備的實用性持正面態度。」美國陸軍歐洲司令部發言人則澄清，這項活動涉及的是對外軍售程序中的「剩餘物資」（legacy equipment），並不影響美軍在歐洲的兵力部署。

儘管購車成本趨近於零，但這批封存的史崔克裝甲車並非「免費午餐」。分析指出，波蘭軍隊從未操作過史崔克，因此必須建立全新的維修、現代化升級、後勤支援與人員訓練體系。這可能是一項耗時且昂貴的工程，特別是如果維修工作必須外包給外國公司，成本將進一步墊高。

然而，科西尼亞克-卡梅什強調：「波蘭軍隊擁有的武器越多越好。」波蘭陸軍目前面臨現代化裝甲車輛嚴重短缺的問題，服役數十年的蘇製BWP-1兩棲步兵戰車已完全過時且數量不足，加上波蘭先前向烏克蘭捐贈了大量現役裝備，急需透過多元管道填補戰力。

不影響國產計畫 剛接收首批「獾式」戰車

針對外界擔憂引進美製二手車可能影響波蘭國產「狼獾」（Rosomak）與新型「獾式」（Borsuk）步兵戰車的訂單，波蘭總參謀長庫庫拉（Wiesław Kukuła）在社群媒體X上澄清，此案不會阻礙國防工業發展。他指出，接下來將進行技術檢查，最終決定預計於明年下半年作出，「除非安全局勢急劇惡化」。

就在評估美製裝備的同時，波蘭國防部也於4日正式接收首批15輛國產「獾式」兩棲步兵戰車。科西尼亞克-卡梅什在接收儀式上強調，這款新銳戰車不僅將滿足國內需求，波蘭更計畫在2026年將其推向全球市場，要求所有駐外武官向盟友積極推銷。

