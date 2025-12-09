美新版國安戰略棄全球領導聚焦核心利益 唐明華：台灣變戰略支點

川普政府發布《2025國家安全戰略》。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國5日發布川普任內首份國家安全戰略白皮書（NSS），內容提及重新建立美俄戰略穩定及復興「門羅主義」意願。國防院學者也發表及時評析指出，此份文件反映美國不再追求「全面全球領導」，而是聚焦於更有限、但更具結構性的核心利益，並要求盟友承擔更多安全責任。其中，台灣的戰略定位被顯著提升，從科技依賴轉向「地緣戰略支點」、從安全承諾轉向「共同威懾網絡」、從維持現狀轉向「維持印太平衡架構」。

美國的新論述：台灣不是「晶片」，而是第一島鏈的關鍵樞紐

國防戰略與資源研究所委任副研究員唐明華表示，相較於以往強調「民主與制度」的語調，本次NSS以罕見的地緣政治語言，重新定義台灣的戰略價值。文件指出，台灣具備切割區域戰略結構的功能：「台灣提供通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞劃分為兩個不同的戰區。」此句揭示了台灣的「戰略阻斷」功能，即台灣不僅位於第一島鏈中心，使得中國難以以單一戰區突破美軍防線。

同時，若台灣落入中國控制，美軍在日本、菲律賓與關島的連結將被切斷，印太安全架構將遭受根本性衝擊。此外，美國亦警示南海的重要性：「全球約三分之一的國際海上航運量經由南海水域通行。」此段與台灣定位的段落緊密相連，若北京控制台灣，等同大幅提升其控制關鍵航道的能力，使其得以在海上施加「過路費」或採取封鎖策略。此將使全球能源、貨物與物流流動遭受巨大風險，超越台海本身的軍事意義。因此，美國不再把台灣視為「經濟資產」，而是印太結構穩定的「戰略樞紐」。

美國戰略調整：從「保護台灣」走向「共同威懾體系」

如果說台灣的戰略價值被提高，那麼NSS中另一個同樣重要的訊號，是美國不會單獨承擔第一島鏈的防衛任務。文件明確寫道：「美國軍方既不可能、也不應單獨承擔此一責任」。在此框架下，台灣的角色從「美國保護的對象」轉為「印太威懾體系的一環」。這是一種角色升級，但也意味著責任增加。

美國的期待包括投入不對稱戰力與區域防衛能力，例如遠程飛彈量產、海空監偵、加強生存力與後備動員等；加強與日本、菲律賓、美國的ISR、C2合作，並建立跨國聯合偵蒐與早期預警網絡；在戰略節點具備自主延抗能力，以確保美軍有足夠時間部署與介入。

在美國的安全論述中，台灣的價值不僅在於本島防衛，而在於其是否能在第一島鏈中，形成足以遏止中國戰略突破的「防線之一」。因此，美國的新戰略實際上正在強化台灣的「前沿威懾」角色。

不支持單方面改變現狀：政策延續？還是更強烈的訊號？

NSS清楚保留美國既有的對台政策：「美國不支持任何一方單方面改變台灣海峽現狀」。這句話延續了「戰略模糊」與「雙方不得片面改變現狀」的政策基礎。

然而，把這段文字放在整份文件脈絡下解讀，其強度比過去更高，意義更深遠，原因包括：

一、現狀被定義為「地緣平衡」，不是政治名詞。美國的目標是避免第一島鏈安全結構被破壞，而非討論台灣的政治前途。換言之，維持現狀本質上是維持美國在印太的軍事優勢。

二、戰略目的不是避免台海戰爭，而是避免印太出現單一主導力量。美國明白指出：「美國不會允許任何國家取得足以對其利益構成威脅的支配性地位」。因此，美國反對片面改變現狀，不是單純避免衝突，而是避免中國藉控制台灣改變整個區域權力格局。

三、美國的政策既非挺獨，也非挺統，而是挺「穩定」。例如，美國要求台灣避免採取高風險政治動作，同時也反對中國使用武力或脅迫。雙方都不得破壞第一島鏈的軍事平衡：這才是美國的核心利益。

「美國的新戰略期待」與「台灣的機會與壓力」

一、美國的新戰略期待：第一島鏈盟友責任擴大

與其說美國調整了台灣的定位，不如說美國正在改寫整個第一島鏈的功能：

（一）日本需要提供更多基地、提高防衛預算、部署反艦與反飛彈能力。

（二）菲律賓必須建立南側航道控制與部署接戰點。

（三）台灣必須成為中間樞紐，形成「拒止—遲滯—反擊」的多層能力。美國將此稱為：「一個由盟友共同構成的威懾結構」。

換言之，美國未來不會再單靠自身力量維持印太平衡，而是透過分工與合作，使中國在戰略計算上面臨更高的不確定性與成本。台灣在此架構下的重要性非但沒有下降，反而處於中心節點。

美國期待的印太安全架構，是一個「功能互補，而非條約對等」的結構。也就是說，日本、台灣、菲律賓並非同盟層級相同，但卻在地緣位置上共同形成一個前沿拒止的三角空間。為了清楚呈現NSS的分工邏輯，以作為理解第一島鏈功能的視覺化架構。

二、台灣的機會與壓力：戰略地位升高下的責任重塑

美國的戰略調整對台灣產生明顯的雙重效果。

首先是機會面向，台灣戰略地位的制度化。具體而言，台美安全合作將愈加呈現結構性與常態化，而非依賴臨時政策調整；台灣亦可進一步深化與美國、日本在情報、監控與偵察（ISR）、後勤支援與聯合訓練等方面的合作。此外，國際社會對台灣的支持，將更明確奠基於地緣戰略邏輯，而非僅停留於價值或道德層面的框架。

在壓力面向部分，台灣必須承擔更多安全責任。這包括持續提高國防預算、推動後備與動員體系改革，以及加速飛彈與無人作戰系統量產。同時，台灣亦需擴大全民防衛動員體系，並強化關鍵基礎設施韌性建設，以因應高強度衝突情境下可能出現的持久壓力。

在此背景下，美國對台灣的核心期待可歸納為三項能力要求：台灣必須具備延抗能力；能有效拒止對手行動；並能在危機初期，爭取足夠時間，以等待盟友支援。

結語：台灣在美國全球戰略中的定位轉移

《2025國家安全戰略》的核心訊息可以濃縮為一句話：「台灣不是被保護的對象，而是維繫印太戰略平衡的關鍵參與者。」此定位既提升了台灣的重要性，也意味著在未來十年台海安全的責任，將不再只是美國的軍事負擔，而是整個第一島鏈共同維持的結果。

對台灣而言，這是一場地緣政治地位的升級，但同時也是國家安全義務的提升。台灣要面對的問題不再只是「如何避免衝突」，而是「如何在新的印太秩序中有效履行自身角色」。在美國戰略調整的背景下，台灣正站在一個新的戰略起點上，不僅是晶片島，而是第一島鏈的關鍵島。

