F-16飛行員空中短暫G力昏迷 空軍證實：人機安全 返場降落

〔記者黃靖媗／台北報導〕驚險驚險！空軍一架F-16V戰機昨日進行訓練時，發生操作大G力動作時，飛行員一度在空中昏迷的驚險狀況。對此，空軍今（9）日證實，該飛行員已由長機隨伴返場安降，並強調空軍司令部將持恆實施人員重量訓練與風險評估，確保飛行安全。

空軍司令部表示，台東基地F-16戰機日前執行例行訓練時，發生飛行員短暫G力昏迷現象，立即停止課目操作，由長機隨伴返場安降。

空軍司令部進一步表示，戰機操作需要保持最佳體能及專注力，並落實抗G動作，本部將持恆實施人員重量訓練與風險評估，確維飛行安全。

