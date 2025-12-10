呼叫密接支援靠他們 特訓中心地空火力專長訓淬鍊前觀人才

陸軍特訓中心日前展開「地空火力導引專長班」訓練，由學員2人一組進行實機導引、通話程序演練，磨練學員地空密接支援的指管和通聯流程及專業。（取自青年日報）

〔記者陳治程／綜合報導〕在國軍大小的裝備展示及招募活動中，總能看見一群裝備特異、神情嚴肅的迷彩弟兄，他們就是特戰指揮部的陸軍官兵，把精實訓練當標配的他們，近年更師法美陸軍特戰分遣隊，依專長實施6人組訓練，其中的「前觀」更是地、空聯戰的關鍵要角，為此，航特部特訓中心「地空火力導引專長班」日前開訓，就是為了讓密接支援能量更加完備。

隸屬陸軍航空特戰指揮部的特戰訓練中心，昨（9）日於「地空火力導引專長班」進行實機導引、通話程序演練，由學員運用標定裝備等各式器材，搭配掛載「地獄火」飛彈模擬彈的陸航直升機，在高度模擬戰場情境下，考核學員的導引專業，進一步使其熟稔目標標定和飛彈導引程序，進而強特戰部隊前觀、管制能量。

請繼續往下閱讀...

掛有地獄火飛彈模擬彈的陸航OH-58D直升機，配合學員導引進行目標打擊，厚植地空密接支援能量。（取自青年日報）

訓練期間，學員在隱、掩蔽良好且視野開闊的觀測陣地中，架設起標定器材進行目標觀測，並依據程序、步驟及要領輪流演練地空火力導引；以2人1組方式操作各項設備，搭配大聲複誦「火力要求」各步驟口令，確實導引陸航直升機精準命中目標，強化日後在實戰場景中的應處能力。

陸暈特戰部隊近年師法美陸軍特戰部隊特戰分遣隊（ODA）編制，造就小而精悍的「特戰六人組」。（本報資料照）

作為正規部隊先鋒的，陸軍特種部隊近年師法美國陸軍特種部隊（俗稱Green Berets綠扁帽）的「特戰分遣隊」（ODA）編制，以6人小組為基本單位實施專長訓，主要有前進管制、通信、爆破、救護、狙擊和前進觀測；其中，前管和前觀擔負著地空聯戰的要角，前者能向友軍申請空中火力支援，後者可運用無人機、雷觀機等設備，導引狙擊手和其他地面部隊開火。

此次帶訓的特訓中心特種技能組張士官長向軍媒《青年日報》表示，前觀、前管人員任務多元、實戰上多需單兵作業，故在訓練上採2人一組交替操練，確保學員專長紮實、熟悉指管及火力導引等程序，以利在高壓環境下執行任務、判斷即時，遂行地、空密接支援任務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法