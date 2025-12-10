比原版輕近10噸！ 比利時廠推M60A3巴頓戰車砲塔升級方案

能整合M60A3戰車的Cockerill 3105砲塔性能諸元。（擷自John Cockeril公司官方文件）

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍今年10月迎來首支M1A2T戰車營成軍，為我國地面戰力揭開新頁，儘管部分CM11戰車已汰換，但另款服役已久的M60A3戰車，未來還將續執任務，與台版艾布蘭聯手護國疆。而在國內計畫為其換心、研發新砲塔之際，國際間也出現客製升級計畫，而最新的方案來自比利時，不只更輕，還可整合榴彈槍、自動裝彈機，更具機動性優勢。

軍聞媒體「防務快報」（Defense Express）9日報導，比利時國防公司顆科克里爾（John Cockerill）在日前的埃及國防展（EDEX）中，展出新型的「Cockerill 3105」砲塔，該砲塔過去曾整合製德製「豹1」（Leopard 1）等戰甲車上，但也能安裝至問世已久的M60A3巴頓戰車上，使其獲得不同以往的作戰優勢。

日前落幕的埃及國防展上，有比利時公司展出自家砲塔與M60A3戰車整合的縮比例模型，為這款問世一甲子的巴頓戰車再添升級新方案。（取自X帳號 @ronkainen7k15）

由Cockerill公司推出的3105砲塔，搭載了一門105公厘主砲，副武器則可選配7.62公厘機槍、12.7公厘機槍，甚至是40公厘榴彈槍；該砲塔還整合了自動裝彈機、可裝填12至16發砲彈，使車組員要求從4人降為3人。報導指出，這項配備雖在載彈量上處於劣勢，但相對減少了人力需求。

此外，該砲塔可全天候作戰，其目獲系統在白天的探測距離可達18公里、夜間熱成像模式下也有15公里，並分別在5、3.5公里外識別目標，還具備北約STANAG 4569第5級認證、可抵禦25公厘翼穩脫殼穿甲彈攻擊；該報導另寫道，這座砲塔的總重比原版要輕7至10噸，對於M60A3戰車的機動性而言是大有助益。

我國陸軍尚有數百輛M60A3戰車，在百餘輛CM11由M1A2T戰車汰換之際，這款老巴頓未來還會藉由換心、砲塔升級等手段，繼續固守國土防衛第一線。（本報資料照）

值得一提的是，報導在文末列出至今仍有同型戰車服役的國家，除多個中東、地中海國家外，我國也名列其中，認為該砲塔在「豹1」戰車等其他整合實例下，有成為我陸軍為其升級的潛在方案之一。

