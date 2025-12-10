越南軍艦穿台海 美艦隊訪越慶30年邦交鞏固美越關係

美國駐越南大使館9日證實，美國海軍軍艦已抵達越南進行訪問，共同慶祝美越建交30週年。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國安局長蔡明彥本月證實，今年已有8國軍艦穿越台海，越南也在其中。有學者認為此舉凸顯鄰國不樂見中國掐住航運要道，越南巧用美、中角力爭取國家利益。另一方面，美國駐越南大使館9日證實，美國海軍軍艦已抵達越南進行訪問，共同慶祝美越建交30週年，展現2國致力維持涵蓋政治、安全、經濟與人文等領域的全面戰略夥伴關係。

美國駐越南大使館指出，「的黎波里號」（LHA 7）兩棲突擊艦8日率「錢斯勒斯維爾號」（CG 62）神盾巡洋艦、陸戰隊第31遠征支隊、第11兩棲戰隊等兵力，到訪越南峴港停泊，預計停留至11日為止，期間會舉行多項活動，美軍官兵也將進入當地社福機構、大學等交流，藉此慶祝美越建交30週年，並進一步鞏固2國2023年正式建立的「全面戰略夥伴關係」。

星條旗報報導，這是時隔2年再有美艦造訪越南，「的黎波里號」預計將停留4天。美駐越南大使馬克（Marc Knapper）表示，美艦的訪問正值雙邊建交30週年慶祝活動，證明美越夥伴關係為史上最完美。

日本《產經新聞》報導說，今年除是美越建交30週年外，亦適逢越戰結束50週年，美方有望藉此次訪問進一步拉近與越南關係，並嚇阻中共在南海的擴張意圖，進而在支持越南主權之餘，維繫區域和平穩定。

