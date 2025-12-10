距台僅110公里！日本建構「飛彈島鏈」 與那國島升級為電子戰前線

日本防衛大臣小泉進次郎（中）11月23日視察距台灣僅110公里的與那國島駐屯地，並證實將按計畫在該島部署飛彈部隊，以因應日益嚴峻的安保環境。（彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國在印太區域日益活躍的軍事行動，日本正加速在西南海域架構新的軍事部署。據《彭博》9日報導，日本正沿著日本沿著西南島鏈（俗稱琉球群島）建置飛彈部隊、雷達站與電子戰設施，這條從九州延伸至台灣附近的防線被形容為「飛彈群島」（Missile Archipelago）。其中，距離台灣僅110公里的與那國島，已成為監控解放軍動態的最前線。

報導指出，這座以瀕危野馬聞名的島嶼，如今正大興土木擴建軍事基地。除了現有約230名自衛隊員外，未來一年將增派電子戰部隊進駐，隨後還計畫部署防空飛彈。

這項建設引發了當地複雜情緒，63歲的汽車技師與那原茂（Shigeru Yonahara，譯音）支持加強防禦，直言：「我們現在毫無防備，需要電子戰部隊來癱瘓無人機。」但也有居民擔憂這將使家園淪為戰火目標。

地方政治層面也出現分歧。今夏當選的新任町長上地常夫對擴軍持謹慎態度，雖然接受現有計畫，但擔憂進一步部署反艦飛彈會增加居民心理壓力；前任町長則主張應部署更多飛彈並與美台進行聯合軍演，認為「日本無法單獨防衛自己」。

隨著日本強化西南防務，中國也升高了反制力道。除了軍機雷達鎖定日機進行施壓外，北京更發動法律戰與認知戰。中國外交部發言人近期引用二戰時期的《波茨坦宣言》，質疑日本對琉球群島的主權；中國官媒甚至在社群媒體上暗示支持「琉球獨立」，稱「只有琉球人民能決定琉球的命運」。

年輕世代挺擴軍 8成支持增預算

儘管面臨外部壓力，日本社會對國防的態度正出現世代轉變。民調顯示，日本18至29歲的年輕人中，有高達83.2%支持首相高市早苗增加國防預算的計畫，支持率幾乎是70歲以上長者的兩倍。

針對與那國島的戰略角色，華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）專家蓋迪（Franz-Stefan Gady）分析，若台海衝突爆發，與那國島可能從被動的觀察哨，轉變為提供精確目標數據的「殺傷鏈」（kill chain）關鍵節點。《彭博》指出，這意味著該島恐將成為解放軍在衝突初期「優先摧毀」的目標。

