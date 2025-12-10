F-16飛官G力昏迷險釀禍 空軍：自動防撞地系統2028年完成升級

空軍司令部督察長江義誠少將。（記者張嘉明攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕空軍F-16戰機近日驚傳飛官在訓練時因「G力昏迷」險釀禍，所幸經僚機呼叫後清醒將飛機拉高救回。空軍司令部督察長江義誠少將今（10）日在國防部記者會澄清，經調查該名飛行員過去飛行狀況正常，媒體報導稱該員「發生過兩次」G力昏迷並非事實，此次為該員第一次發生。



江義誠記者會後進一步說明，該名飛行員去年也正常完成離心機的訓練，目前該名飛行員暫停飛行訓練，將安排航空生理檢查，後將進行高G耐力訓練（離心機）與鑑定，確認皆合於標準且安全無虞後，才將會恢復訓練任務返回飛行線上。

除了飛安事件，外界也高度關注F-16機隊安裝「自動防撞地系統（Auto GCAS）」的進度，以防範類似空間迷向或G力昏迷造成的意外。江義誠指出，這項系統是納入F-16性能提升案（鳳展專案）的執行工項，目前正按計畫進行。

江義誠進一步說明，由於F-16V新構型採用「混合式飛控電腦」，與舊型類比式不同，因此現役機隊必須先進行飛控電腦的更換與軟體提升，美軍已於去年完成系統整合驗證。

他指出，空軍規劃在民國117年（2028年）鳳展專案全案完成前，陸續完成全機隊的飛控電腦更換與Auto GCAS安裝。至於新購的66架F-16V（Block 70），出廠時即已內建該系統。

此外，針對勇鷹高教機（AJT）換裝後的訓練標準，江義誠表示，目前基本組完訓的G力考核標準為8G，相關政策並未改變，均依「航醫教範」規範施訓，合格人員才能上機。

