【有片】聯手中科院後勢可期 美Auterion「無人機蜂群」實測畫面曝光

Swarms in Camp Pendleton, swarms on Hawaii, swarms in Bavaria - @auterion is everywhere. #swarms pic.twitter.com/amOSbXQKF6 — Lorenz Meier （@drlorenzmeier） December 8, 2025

〔記者陳治程／台北報導〕為建構無人機作戰體系，中科院今年6月於蘇澳的水上無人載具公開展示期間，正式與美國軟體科技公司Auterion簽署合作備忘錄，未來將共同引進無人機平台、集群指揮技術，邁出我國軍工合作新階段的第一步，而在今日，該公司官方影片揭露「蜂群作戰」最新實測畫面，可見數架FPV朝靶標俯衝、精準命中，其技術潛力後勢可期。

中科院今年9月在台北航太國防展中，就有展出Auterion OS系統及與之搭配的四軸FPV，說明板上更印有NemyX技術的示意圖。（本報資料照，記者陳治程攝）

Auterion公司執行長邁爾（Lorenz Meier）昨（9）日於個人社群發布的影片顯示，多架四軸FPV無人機在位於冬季的某營區開闊空地上，模擬「蜂群」集體攻擊地面目標的測試情形，只見這群無人機迅速朝地面的充氣戰車標靶俯衝，順利命中目標；此外，邁爾還發布單機FPV掛載炸藥的實測情形，進一步驗證其無人機指揮技術的實戰潛能。

經公開資訊比對，此次影片應屬該公司參與美國國防新創單位（DIU）主導的「Project G.I.」測試環節，該計畫旨在為美軍陸戰隊遴選符合戰需的硬殺用戰術FPV無人機及其系統，而Auterion即是其中之一；該公司將自家基於Auterion OS的「Nemyx」蜂群技術結合無人機，實地驗證軟、硬體的指揮控制能力。

今年6月與中科院簽署MoU的美國軟體公司Auterion，近日在個人社群發布其無人機蜂群最新測試畫面，相關技術未來將引入我國，衍生應用後勢可期。（擷自X @drlorenzmeier影片）

值得一提的是，我國為建構新興不對稱戰力，今年6月就由中科院與Auterion簽署合作備忘錄，計畫在未來引進該公司的Auterion OS和AI輔助的無人機蜂群作戰平台「Nemesis」，為國軍無人載具作戰體系奠定基礎。

美國Auterion公司研發的「Nemyx」無人機蜂群作戰指揮技術，可在自有的Auterion OS上運作，我國未來也將引進，強化新興不對稱戰力。（Auterion公司官網）

根據中科院規劃，隨著該院與Anduril在9月結盟、計畫引進Lattice OS等指管平台及技術，屆時Auterion系統和蜂群技術聚焦在不同無人載具的應用，以及基層部隊集群指揮、控制的賦能工作，與位於無人系統指管鏈上游的Lattice平台相輔相成，加速建構我國自主的無人機作戰生態系。

