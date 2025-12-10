射程輾壓美軍JDAM！土耳其推「聰明炸彈套件」 可繞背攻擊

土耳其國防大廠 Aselsan 推出的新型「KGK-84」滑翔導引套件，透過加裝折疊翼與導引系統，能將傳統炸彈轉化為射程逾100公里的長程精準武器。（圖取自 Aselsan）

〔編譯陳成良／綜合報導〕汲取烏俄戰爭的實戰教訓，土耳其軍工產業再次展現強大研發能力。土耳其國防大廠 Aselsan 在近日舉行的 2025 年埃及防務展（EDEX 2025）上，公開了代號為「KGK-84」的新一代機載炸彈導引套件。數據顯示，這款能將傳統自由落體炸彈轉化為精準武器的裝備，在射程與抗干擾能力上，似乎已超越了美軍現役的 JDAM-ER（聯合直接攻擊彈藥增程型）。

據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，KGK-84是美製JDAM-ER的直接競爭對手，主要用於將2000磅級（約900公斤）的Mk 84通用炸彈升級為長程精準滑翔炸彈。透過優化的氣動力學設計與加大的折疊翼展，KGK-84在超過1.2萬公尺高空投擲時，最大滑翔射程可突破100公里大關。相比之下，美軍JDAM-ER的公開射程數據約為75公里，土耳其產品在投射距離上的優勢，能讓戰機在敵方防空圈外的安全距離發動攻擊。

報導指出，KGK-84的研發深刻參考了烏克蘭戰場經驗。鑑於西方精確導引武器在烏克蘭常因俄軍強大的電子戰（EW）干擾而失效，Aselsan 特別為KGK-84配備了8 通道的CRPA （受控輻射場型天線）及慣性導航系統（INS）。這種配置能有效過濾干擾訊號，確保炸彈在強電磁環境下仍能精準命中，圓周誤差率（CEP）低於10公尺。

此外，KGK-84具備一項關鍵戰術優勢：路徑規劃能力。不同於傳統滑翔炸彈僅能直線飛行，它能依照預設的「航點」（waypoints）飛行。這意味著飛行員可規劃複雜路徑，讓炸彈繞過敵方防空系統的偵測範圍，甚至繞到目標後方發動突襲，大幅提升突防成功率。

低成本形成長程戰力 瞄準國際市場

分析指出，KGK-84的推出具有重大戰略意義。它讓土耳其空軍在缺乏大量昂貴巡弋飛彈的情況下，能利用庫存豐富的傳統炸彈，以極低成本形成長程精準投射能力。這款套件不僅適用於美製Mk 84及其衍生型鑽地彈，也預計整合至F-16戰機與土耳其國產戰機上。隨著性能數據的公開，土耳其意圖在全球軍火市場上，提供比美製產品更具彈性且抗干擾能力更強的升級方案。

