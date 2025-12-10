美空軍欲設「整合能力指揮部」促現代化 卻突遭喊卡取消

美國空軍原預劃成立「整合能力指揮部」，現已取消計畫。圖為美空軍C-130。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍原預劃成立「整合能力指揮部」，專責統整與計畫美國空軍全軍的各項現代化作為，進而有效提升戰力，聚焦未來大國競爭。但原本這項美國空軍自冷戰結束以來，最大規模的組織改造，卻在10月由美空軍部長證實取消，而是將其原本規劃的職能，整合進重組後的空軍未來計畫中。

星條旗報報導，美國空軍部長特洛伊（Troy Edward Meink）10月21日表示，「整合能力指揮部」（ICC）的職能將在明年4月前整合進重新規畫的空軍未來計畫中。他說，這次重組將加速戰鬥力交付、提升效率並縮短決策時程。

報導指出，重組後的計畫，將設立一個現代化首席官員職位，負責包括戰略與兵力設計、能力發展與需求，以及現代化投資優先順序。

設立「整合能力指揮部」計畫原由前空軍參謀長阿爾文推動，他曾指出，當前美國空軍是以空戰司令部（ACC）、全球打擊司令部（AFGSC）、空運司令部（AMC）等各主要司令部，主導各自機種現代化進程，但這也導致整個空軍的現代化計畫「支離破碎」，只能「一次前進一小步」，但鑑於美國正面臨高強度大國競爭，美國空軍需以更廣泛眼光進行戰備，因此需成立「整合能力指揮部」。

而「整合能力指揮部」的角色定位，將類似於美國陸軍現有的「未來司令部」，其重視美國空軍整體戰力的發展，避免各單位部門受機種本位主義影響，過度重視更新現有能力，反而忽視未來戰力發展。

阿爾文認為，創設「整合能力指揮部」可讓美國空軍各單位與各機種官兵，在緊追科技發展、維持組織變革同時，仍能同心協力擘劃更明確的軍種未來與更連貫的建軍方向，而不是單純將各單位推出的新載臺與新概念「縫合在一起」。

