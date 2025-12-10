土耳其重返F-35計畫之路有望重啟 美稱美土領導人關係促進解決問題

美國駐安卡拉大使稱，美國總統川普與土耳其總統艾多根之間的密切關係，使兩國在解決導致土耳其被逐出F-35戰鬥機計畫的問題上更進一步。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國駐安卡拉大使巴拉克（Tom Barrack ）今（10）日稱，美國總統川普與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）之間的密切關係，使兩國在解決導致土耳其被逐出F-35戰鬥機計畫的問題上，已往前更進一步。

根據《美聯社》報導，巴拉克10日在社交媒體上表示，美國正與土耳其就其重返F-35計畫以及其擁有俄羅斯製造的S-400防空系統等事情進行「持續磋商」。他補充，川普和艾多根之間的積極關係營造1種新合作氛圍，促成美國和土耳其近10年來就此議題進行最富有成效的對話。

請繼續往下閱讀...

巴拉克指出，希望這些對話能在未來幾個月取得突破，滿足美國和土耳其雙方的安全需求。

在川普的第一個總統任期內，美國將北約盟國土耳其從下一代戰鬥機計畫中除名，因為土耳其從俄羅斯購買了1套防空系統。美國官員擔心，土耳其使用俄羅斯S-400飛彈系統，可能會被用來收集F-35性能的數據，導致數據最終可能會落入俄羅斯手中。

艾多根長期以來一直尋求重新加入該計畫。艾多根強調，土耳其在2019年被暫停參與F-35計畫之前，已投資了14億美元（約台幣436億元）。

雖然被排除在F-35戰機的採購範圍之外，但土耳其一直在尋求其他途徑來增強其空軍實力，包括歐洲颱風戰鬥機和美國製造的F-16戰機。土耳其也正在研發其第五代KAAN戰鬥機，預計將於2028年服役。

值得注意的是，川普過去曾暗示可能會解除對土耳其出售F-35戰機的禁令。當艾多根9月在美國白宮與川普會晤時，川普就暗示有解除禁令的可能性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法