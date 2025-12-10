國軍戰演訓非要真槍配空包彈？ 賴達文：空氣軟槍可練CQB、室內戰

圖為陸軍步兵訓練指揮部教官，手持民間製造的仿真T91訓練用步槍進行動作指導。（G&G Armament官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕今年度台北MOA展上月落幕，除了國軍聯合招募展示，場內裝備從瓦斯槍、電槍、精準瞄具到個裝，各式的生存遊戲裝備發展相當蓬勃，不只軍武迷，就連現役官兵也進場參觀交流；不過，這類仿真裝備在國軍軍事訓練應用仍有限，對此，國防院學者賴德文除建議在城鎮戰訓練加強運用，也可配發新兵／教召人員操作，提升分級訓練效果。

（原文「從生存遊戲到戰術訓練：空氣軟槍的軍事訓練價值」，由國防安全研究院戰略與資源研究所政策分析員賴達文撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

臺灣的生存遊戲（Wargame）發展歷史已至少30年，其主要使用器材為空氣軟槍（Airsoft），在歐美或日本則發展更早，雖然並未被政府列為正式運動，但在民間已被定義為射擊運動。在玩家推動及產業發展下，空氣軟槍已有零組件研製、整槍製造與射擊訓練器材的產業鏈。臺灣目前是全球最大的空氣軟槍產品出口國，2022年的出口額約50億新臺幣，全球市占率約七成，普遍國際認知的空氣軟槍廠牌如VFC、GHK、G&G、KJ、WE……等等，都為臺灣廠。

今年舉辦的MOA（Military/ Outdoor/ Airsoft）軍事、戶外與空氣軟槍用品展，除了空氣軟槍技術外，也包含許多戰術裝備、瞄具、熱成像及夜視裝備。另一方面，國際實用射擊聯盟（International Practical Shooting Confederation，IPSC）的比賽，除了實彈外也新增Action Air也就是空氣槍組（包含手槍、步槍及手槍口徑卡賓槍，若氣槍組轉實彈組，仍須依規定經過認證）；國際防衛手槍協會（International Defensive Pistol Association，IDPA），雖然仍以實彈為主，但在官網也推薦使用氣槍作為訓練。

空氣軟槍訓練特點

空氣軟槍最初作為娛樂性質的工具，雖後續因技術發展，得以進行軍事訓練，但在動力源不同的狀況下，仍與火藥推進的訓練彈有明顯的優缺點，因此空氣軟槍的訓練，並非取代而是以輔助和驗證為主。從空氣軟槍動力源來看，可分為氣動及電動，氣動是以瓦斯（Green Gas）或小型二氧化碳鋼瓶作為動力，優勢為高擬真（大部拆解、射擊和操作）；電動則是以電力驅動齒輪及活塞作動，並壓縮氣體擊發，優勢為簡單操作，相對好保養，但無法與氣動一樣擬真。

因此就訓練而言其明顯優勢，即為相對的高安全性、便宜及擬真，由於最初發展為娛樂性質，因此空氣軟槍也具備，防改造（無法僅更換零件就可擊發火藥彈）、初速低、發射物易碎等特性。因此在可控環境及原廠配備下，只要基本防護（護目鏡）完善，並不會有太嚴重的傷害，因此對於近距離的室內戰、城鎮戰或夜間訓練，除進行動作訓練外，亦能夠進行「Force-on-Force」的訓練。

一位赴美國肯塔基州受訓的厄瓜多陸軍學員，手持一把M4卡賓空氣軟槍進行戰術訓練。（美軍DVIDS網站）

從耗材來看， BB彈每發約新臺幣0.03元至0.3元，在大量訓練或多人數編組訓練情況下，可大幅降低單次訓練的支出成本。在維修與後勤方面，由於擬真的氣動空氣軟槍，常見耗損零件多為橡膠皮圈與氣閥等，即便有其他零件需更換，由於臺灣空氣軟槍供應鏈成熟，在後勤上更無須擔心等待時間過長問題，因此無論是整槍更換還是局部維修，均能以較低成本維持訓練器材妥善率。

空氣軟槍訓練成效

在軍事訓練層面，使用其他器具訓練最重要的即為「擬真」，空氣軟槍在擬真層面，得利於現行空氣軟槍的氣動系統在技術上較為成熟，且外型多為實槍採吋，因此在戰術配件安裝使用、戰術動作或彈匣更換上都能與實槍相同。不過由於其動力為氣體推動，因此射擊距離並不如火藥動力遠，主要用於短距離戰術射擊訓練或動作訓練。

從訓練內容面來看，空氣軟槍最突出的成效在於，可大量反覆地練習近距離、城鎮推進等戰術射擊動作，並在Force‑on‑Force條件下，進行通訊協調∕手勢溝通等。這些重點都在於透過反覆練習，將正確戰術動作∕姿態、安全動作（用槍4大守則）形成肌肉記憶，提升實彈訓練時的安全性及效益。此外由於能進行低成本的大量訓練，因此也能縮短訓練週期，讓士兵達到基礎水平並快速適應實彈訓練。

在知名Youtube頻道T.REX ARMS的影片「Can Airsoft Translate to Real Firearm Skill?」，邀請一位僅使用過空氣軟槍的日本人進行實彈射擊，驗證空氣軟槍訓練轉換實彈射擊的可行性，影片中該日本人能在短時間內，適應實槍後座力和扳機，並提升其射擊精準度及射擊速度，同時在故障排除上也能快速處理。基本上都驗證空氣軟槍作為訓練工具後，轉換實彈射擊的可行性。

空氣軟槍訓練趨勢

隨著空氣軟槍技術的進步及供應鏈完整性，近年已漸有國家將空氣軟槍納入軍事訓練的一環。例如同樣盛行生存遊戲且有相關產業的日本，在去年（2024）8月時陸上自衛隊指定採購，20式步槍空氣軟槍（20式小銃型エアガン）作為城鎮戰（市街地戦闘）訓練器材，其文件內容即要求要能接近實槍操作、25公尺內的精準度、安全性及作為訓練槍的塗色，該訓練槍於今（2025）年11月由Tokyo Marui公開展示，主要為氣動系統。

日本防衛省去（2024）年招標採購的20式步槍空氣軟槍。（X帳號 @domdam007）

其他國家由於作戰環境多變，並非全軍都適用空氣軟槍訓練，如美國自2009年開始部分陸軍、海軍（狹小的艦艇空間）及空軍（地勤維安）部隊在特定訓練項目上，均有公開使用空氣軟槍訓練的紀錄；2021年澳洲皇家步兵團的第8、9營，透過空氣軟槍套件（Airsoft conversion kits）將EF88改為空氣軟槍，進行城鎮戰及室內戰訓練，2023年的「Arras Sprint」演習期間，澳洲陸軍後備役也同樣使用EF88的氣槍版本進行城鎮戰演練；捷克同樣也採購CZ 805 BREN空氣軟槍進行訓練；根據CNN報導，2023年烏克蘭在新兵訓練上，也將空氣軟槍納入訓練及對抗；2024年中越聯合反恐訓練的公開影片中，也能看到雙方使用氣動版的QBZ-191進行近距離對抗。

月前才來台參展的美國槍枝大廠西格紹爾（Sig Sauer），在官網上有販售訓練用的手槍、步槍和瞄具等配備。（擷自Sig Sauer官網）

此外，美軍現役手槍及步槍供應商Sig Sauer，在官網也推出氣動版本的手槍及步槍，並說明為專業人員訓練用之氣槍版本。從以上都表明，隨著空氣軟槍的氣動系統發展，已不僅只能做為初階訓練，同時能成為戰術驗證和特定任務對抗的訓練模式。

結語及建議

綜上，就訓練而言，有公開採用空氣軟槍作為訓練教材的軍隊，多以城鎮戰及室內作戰為主，這類作戰環境正是臺灣部隊戰時需要面臨的情境。同時，臺灣在整體空氣軟槍產業方面，擁有成熟供應鏈及技術研發優勢。在長期且大量的訓練上，能達到低訓練成本及明顯效益上，應將其納入訓練體系中，對此提出以下建議。

一、建立空氣軟槍訓練指南，將空氣軟槍納入訓練體系，除可在安全條件下，教導用槍安全和基本操作外，在執行實彈射擊前也能有完整，且大量的動作和射擊訓練，尤其針對新兵及教召人員，在槍枝操作熟悉度上，更能保證其安全性，達到分層∕級訓練效果。

二、目前國軍已有部分部隊使用電動空氣軟槍訓練，後續規劃可採氣電混合模式：氣動重點在於擬真操作和射擊體感，電動則可在對抗時模擬火力壓制。同時由於用於軍事訓練，故應強調訓練用槍的整體耐用度及材質，應與實槍相符，確保操作手感。

三、可有限度開放部隊與民間生存遊戲玩家進行對抗，此類活動雖以休閒娛樂為主，但除了能驗證平時訓練的成效外，同時也是軍民交流的活動。（美國駐日本海軍陸戰隊曾公開影片，表示其隊員與日本生存遊戲玩家進行對抗，進行軍民交流及驗證平時戰術訓練。）

四、得利於現行氣動技術的增長，除手槍及步槍外，亦有氣動版機槍及反裝甲火箭等產品，可用於部隊火力協同訓練。後續亦可將結合VR虛擬實境訓練系統，使未來在熟悉介面操作及訓練上，可以有更多元的選擇。

