中共8軍機越線赴西太平洋「遠海長航」 國軍嚴密掌握應處

〔記者方瑋立／台北報導〕中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」等防衛言論，共軍近日軍事動作頻頻，國防部今（10）日晚間表示，自上午8時12分起，陸續偵獲中共8架次各型主、輔戰機及無人機出海，往西太平洋從事「遠海長航」訓練。

國防部今晚6時30分發布新聞稿表示，自上午8時12分起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6K等各型主、輔戰機及無人機計8架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

針對共軍近日蠢動令印太地區局勢升溫，外交部稍早亦聲明譴責，外交部發言人蕭光偉表示，維持台海與印太區域的自由、安全與和平穩定是當前國際社會高度共識，然近期中國單邊的軍事挑釁與施壓作為，不但威脅台灣的民主自由與區域和平穩定現狀，更對整體印太區域帶來動盪不安，令人遺憾。

外交部除對中方近期相關冒進作為予以譴責，也呼籲中國應展現大國風範與責任，立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

