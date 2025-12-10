限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中共8軍機越線赴西太平洋「遠海長航」 國軍嚴密掌握應處
國防部今晚6時30分發布新聞稿表示，自上午8時12分起，陸續偵獲中共軍機計8架次逾越中線及其延伸線，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。圖為中國解放軍殲-16戰機示意圖。（資料照，國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」等防衛言論，共軍近日軍事動作頻頻，國防部今（10）日晚間表示，自上午8時12分起，陸續偵獲中共8架次各型主、輔戰機及無人機出海，往西太平洋從事「遠海長航」訓練。
國防部今晚6時30分發布新聞稿表示，自上午8時12分起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6K等各型主、輔戰機及無人機計8架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。
請繼續往下閱讀...
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
針對共軍近日蠢動令印太地區局勢升溫，外交部稍早亦聲明譴責，外交部發言人蕭光偉表示，維持台海與印太區域的自由、安全與和平穩定是當前國際社會高度共識，然近期中國單邊的軍事挑釁與施壓作為，不但威脅台灣的民主自由與區域和平穩定現狀，更對整體印太區域帶來動盪不安，令人遺憾。
外交部除對中方近期相關冒進作為予以譴責，也呼籲中國應展現大國風範與責任，立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接