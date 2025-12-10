自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中共8軍機越線赴西太平洋「遠海長航」 國軍嚴密掌握應處

2025/12/10 18:57

國防部今晚6時30分發布新聞稿表示，自上午8時12分起，陸續偵獲中共軍機計8架次逾越中線及其延伸線，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。圖為中國解放軍殲-16戰機示意圖。（資料照，國防部提供）國防部今晚6時30分發布新聞稿表示，自上午8時12分起，陸續偵獲中共軍機計8架次逾越中線及其延伸線，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。圖為中國解放軍殲-16戰機示意圖。（資料照，國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」等防衛言論，共軍近日軍事動作頻頻，國防部今（10）日晚間表示，自上午8時12分起，陸續偵獲中共8架次各型主、輔戰機及無人機出海，往西太平洋從事「遠海長航」訓練。

國防部今晚6時30分發布新聞稿表示，自上午8時12分起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6K等各型主、輔戰機及無人機計8架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

針對共軍近日蠢動令印太地區局勢升溫，外交部稍早亦聲明譴責，外交部發言人蕭光偉表示，維持台海與印太區域的自由、安全與和平穩定是當前國際社會高度共識，然近期中國單邊的軍事挑釁與施壓作為，不但威脅台灣的民主自由與區域和平穩定現狀，更對整體印太區域帶來動盪不安，令人遺憾。

外交部除對中方近期相關冒進作為予以譴責，也呼籲中國應展現大國風範與責任，立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中