（圖多）兩岸兵家必爭之地 澎防部「鎮疆操演」戰車丶火砲連連砲轟

澎防部昨天清晨進行鎮疆操演，M60A3戰車砲射擊。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國持續對台威嚇，海空兵力也不斷前推，澎湖已成兩岸兵家必爭之地，澎防部則是以「鎮疆操演」，由防區M60A3戰車丶155等各型火砲進行射擊，驗證整體防衛戰力，在昨天進行的「鎮疆操演」，各型火力瞄準模共軍進襲的海上目標進行射擊，展現官兵「同島一命、寸土不讓」抗敵意志。

陸軍澎湖防衛指揮部昨天清晨實施「鎮疆操演」，由戰車、機步及混砲營等單位實施各式武器實彈射擊。震撼火光劃破黎明前的寂靜，展現官兵平日精實訓練成果，強化第一作戰區整體防衛能量。

M60A3戰車對海上目標射擊。（圖：軍聞社提供）

155榴砲震撼火光劃破黎明前的寂靜。（圖：軍聞社提供）

操演期間，澎防部依想定狀況誘導部隊，由砲兵部隊射擊照明彈，營造戰場環境，接續由機槍實施「防空接戰程序演練」，強化防空威脅能力；隨後，M60A3戰車則實施戰車砲暨同軸機槍射擊等課目，同時配合155、105榴砲、120迫砲等各式火砲，同步編織綿密火網，掩護戰、甲車射擊海上目標，發揮高效能聯合打擊能量。

指揮官陳俊源中將表示，操演模擬敵軍機艦進犯來襲，實施軍事侵擾壓迫，藉由操演，模擬戰場環境，落實各項戰備訓練，展現官兵「同島一命、寸土不讓」抗敵意志與堅守家園決心。

120迫砲射擊。（圖：軍聞社提供）

射擊前，官兵實施彈藥檢查。（圖：軍聞社提供）

官兵實施彈藥裝填。（圖：軍聞社提供）

戰車營第三連連長陳祺宏上尉在此次操演中，負責戰車指揮、任務協調及戰力整合。他在接受軍聞社專訪時說，「指揮官的核心任務，就是掌握節奏，讓部隊在任何情況下維持效率。」面對暗夜環境下視線受阻、節奏緊迫的挑戰，他強調，有賴平時特別強化官兵夜間操作、裝步協同與射擊流程，使各車組行進速度、射擊角度與通聯等，在多重困難條件下，仍然穩定發揮。

陳祺宏上尉連長負責戰車指揮、任務協調及戰力整合。（圖：軍聞社提供）

「我們平時各司其職、必要時更會相互支援，在每一次任務的經驗中累積默契，將彼此的熟悉轉化成信任。」戰車營第一連廖宇祥中士自信的說。他過去曾多次以裝填手身分參與鎮疆操演，不過此次擔任射手的他，從彈藥裝填、射擊指示傳遞，到駕駛與射手之間的節奏配合等，使他對各項操作流程得以更加熟稔，能在協同訓練中獲得更多收穫，讓任務執行更加精準順暢。

廖宇祥中士對各項操作流程皆相當熟稔。（圖：軍聞社提供）

首次參與鎮疆操演的戰車營第二連柯翊中上兵則說，在戰車內狹小而且光線微弱的空間中，藉由平時反覆操作形成的肌肉記憶，並利用戰車底板、車體扶手等結構穩定自身重心，才能在戰車行進間順利完成戰車砲及同軸機槍的彈藥裝填。他表示，平時幹部總以鼓勵的方式，耐心指導每個操作細節，使他感受到同袍間的信任與互助，也逐漸建立起自信，在訓練中專注完成每一個步驟，展現守護家園的決心與團隊精神。

首次參與鎮疆操演柯翊中上兵，在此次鎮疆操演中，專注完成每一個任務步驟。（圖：軍聞社提供）

