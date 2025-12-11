德聯邦軍G95突擊步槍服役 空槍3.4KG超輕左右手通用

德國聯邦國防軍近日獲得首批300枝由德國黑克勒＆科赫（HK）公司製造的G95突擊步槍。（圖取自X@Southwood_）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德國聯邦國防軍近日獲得首批300枝由德國黑克勒＆科赫（HK）公司製造的G95突擊步槍，4日交付第122裝甲擲彈兵營（機步營）成軍服役，未來將取代G36系列步槍，成為德軍未來地面作戰的重要單兵裝備。

德國國防軍表示，原先僅規劃採購約12萬支G95，鑑於區域安全環境惡化，加上德軍計畫擴編部隊規模，因此採購數量將增至25萬支，預計以每年2萬支新槍的速度換裝。

軍聞網站「MILMAG」報導，G95系列步槍是由HK416A8步槍改良而來，HK416則是每製AR-15步槍的重大改進型。G95沿用5.56公厘口徑，採用短行程氣體活塞設計，以及全自動、單發等射擊模式，有效射程約450公尺，最大理論射速為每分鐘850發。整體塗裝採用低紅外線特徵的綠棕色，槍身兩側均設置槍機與彈匣釋放鈕、保險與射擊模式選擇撥桿，其保險桿為45度即能切換，而非美系步槍的90度，這讓手部能維持在最小的動作。可支援左右慣用手射手操作，具備極佳的人體工學設計與操作便利性。

此外，G95大量運用最新材料與伸縮槍托設計，空槍僅重約3.4公斤，比現役的G36步槍更短、更輕；還設置戰術滑軌，讓步兵依需求搭配不同觀瞄設備與配件、甚至榴彈發射器。

G95有G95A1與G95KA1兩種型號，前者槍管長419公厘，供一般部隊使用；後者槍管縮短為355公厘，適合特戰部隊與複雜環境操作，能肆應不同任務與環境需求。

