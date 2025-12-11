美海軍重振兵力第二彈 將採荷蘭方案建造35艘「中型登陸艦」

美國海軍近日宣布選定「中型登陸艦」的最終方案，由荷蘭達門船廠的LST-100方案雀屏中選。（荷蘭Damen公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍近年盱衡印太局勢，積極進行建軍改革，而海軍在軍艦籌獲、後勤維保方面廣受詬病，這促使美國海軍部長費蘭（John Phelan）上月底開出強軍第一槍，宣布腰斬「星座級」巡防艦後續艦計畫，近日則宣布重啟「中型登陸艦」計畫，未來將以荷蘭LST-100的成熟方案加速新艦籌獲，有效滿足陸戰隊遠征兩棲兵力的投射需求。

美國海軍部長費蘭5日在個人社群宣布，其欲籌獲的「中型登陸艦」（Landing Ship Medium, LSM）已選定最終設計，是繼中止「星座級」（Constellation-class）巡防艦計畫後的第二項重點改革；對此，荷蘭造船廠「達門」（Damen）9日證實，美國海軍現已選定其提出的LST-100登陸艦方案、預計在美建造35艘同型艦，藉此強化美軍陸戰隊在前線環境的兩棲運輸、兵力投射能量。

達門公司指出，為續推因成本超支、設計複雜而延宕的「中型登陸艦」，美國海軍今（2025）年初重提徵求資訊（RFI），最終選定荷蘭的LST-100方案，著眼其成熟設計、低廉造艦和多元任務彈性等優勢，藉此填補大型兩棲船塢運輸艦（LPD）、船塢登陸艦（LHD）與小型通用登陸艇（LCU）間的能力間隙。

不只美國海軍，澳洲皇家海軍去年也選定LST-100方案，作為其8艘「重型登陸艦」（LCH）的最終方案。（Austal船廠官網）

達門官方資訊顯示，LST-100艦長100公尺、最大航程可達4000浬（約7408公里）；而據美海軍部長費蘭說法，LSM的標準排水量約4000噸、最大航程則下修至6300公里左右，在配備艦艏跳板、起重機與直升機甲板的優勢下，能兼任兩棲登陸、近岸運輸與後勤運補任務，載運戰甲車、後勤車輛、搭配旋翼機，在缺乏成熟港口設施的離島與海岸地形，滿足「遠征前進基地作戰」（EABO）任務需求。

根據規劃，美海軍「中型登陸艦」首艦未來將命名為「麥克隆號」（McClung），預計2027財年開工，2029年達初始作戰能力（IOC），跟進採取同方案的澳洲、奈及利亞，強化兩棲登陸作戰能力。

