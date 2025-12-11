芬蘭強化反制防禦能力 因應俄無人機威脅

芬蘭透過採購數百套無人機干擾器與探測器，埋設在關鍵基礎設施周邊，建力干擾防護罩。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕鑑於烏俄戰爭經驗，北約東翼國家紛紛加強對俄羅斯無人機的反制與防禦。芬蘭軍方採取的方式則是透過採購數百套無人機干擾器與探測器，埋設在關鍵基礎設施周邊，建力干擾防護罩。

路透社報導，芬蘭防空督察諾克萊寧上校9日視察西南部尼尼薩洛（Niinisalo）軍事基地時表示，該國已採購數百套立陶宛「NT Service」公司的「SkyWiper Omni Max」無人機干擾器，將部署在芬蘭軍事基地等關鍵設施周圍，形成一個覆蓋範圍達數百公尺的防護罩，以干擾及阻斷無人機的控制、視訊與導航訊號。

同時，芬蘭還引進「Sensofusion」公司的手持式探測器「Airfence」，以及以色列「智慧射手」（Smart Shooter）公司的「SMASH」系列單兵槍械射控系統等，強化對抗小型無人機能量。

另外，芬蘭陸軍指揮官瓦利馬基中將表示，該國已有近1000架第一人稱視角（FPV）無人機，包含美製及本土廠商「Insta」製造的系統，且每年可培訓約500名操作人員。軍方明年則預計採購更多不同尺寸和類型的無人機與反無人機設備。

瓦利馬基說，由於該領域技術更迭頻繁，因此囤積太多庫存沒有意義。我們必須改善採購數量及規模，以符合培訓任務，並建立應對危機情況的生產能力。

目前歐洲的無人機威脅不僅出現在烏俄戰場，多國機場與軍事基地也頻繁發生不明無人機侵擾事件，影響飛航安全。芬蘭邊境與俄國接壤長達1340公里，雖然部分地區已額外興建帶有刺鐵絲網的鋼製圍欄，恐仍難以阻擋無人機威脅，因此當局決定強化相關能力與措施。

