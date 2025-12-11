（有片）會是我F-5退役第二春？ 美空軍接收最後一架QF-16靶機

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太巨擘波音（Boeing）5日宣布，其為美國空軍打造的QF-16「全尺寸靶機」，已在日前完成最後一架改裝並交軍，全案告結。這項長達15年的有人戰機改裝案，隨著第127架、也是最後一架靶機出廠，使得QF-16成為美空軍陣中顯眼而獨特的存在，波音未來將轉向靶機的後勤維保工作，持續至少5至10年。

一架生產序號83-1079的F-16A戰機，上月下旬從美國亞歷桑納州的飛機墳場離開，經過波音改裝，變身第127架QF-16全尺寸靶機，重返美國空軍行列。（美空軍第309航太維修與再生大隊Facebook）

波音公司5日發布影片宣布，美國空軍訂購的最後一架QF-16全尺寸空中靶機（Full Scale Aerial Target, FSAT）日前已改裝完成並交付。這也象徵著這項長達15年的空優靶機採購案正式告一段落，波音未來將暫時停止QF-16的改裝工作，並轉為這127架靶機實施後勤維保。

綜合美國空軍、波音官方資訊，QF-16靶機改裝案是在2010年啟動，目標將部分封存的早期型F-16戰機轉為無人靶機；QF-16靶機在2012年首次試飛成功後、隔年小規模量產並持續接受測試，後於2016年達初始作戰能力（IOC），汰換服役日久的QF-4靶機。QF-16靶機保有有人戰機的超音速、9G過載機動等性能優勢，成為美空軍現役唯一的全尺寸空優靶機。

2012年5月首飛的首架美國空軍QF-16全尺寸靶機，前身是F-16C Block 30型機。隸屬美空軍國民兵第138戰鬥機中隊。（美國波音公司官網）

而此次從飛機墳場離開，經改裝後交付美空軍的的第127架QF-16靶機，為1984年服役的單座型F-16A Block 15型機，2007年封存，該機也是QF-16計畫的最後一位新成員，睽違18年以靶機身分重返美空軍行列。

圖為今年7月正式除役的RF-5E、F-5F戰機。外界及中科院均曾考慮過將其轉為靶機或是無人機的相關規劃。（本報資料照，記者羅沛德攝）

我國空軍服役逾半世紀的F-5戰機，在前（2023）年底解除戰備任務、今年7月舉行除役典禮後，也讓外界對其後續運用的規劃有所關注。事實上，我國中科院早期為因應國造飛彈的測試需要，就曾改裝除役的F-5A/B型機為QF-5A；前中科院院長張忠誠去（2024）亦曾在接受立委質詢時，證實有將退役F-5機隊改裝為靶機、無人機的潛在規劃。

