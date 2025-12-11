國軍完備教召獎金規定 志願教召人數卻逐年降低

圖為台中市後備第一旅步四營召員，接受T65K2步槍專長複訓情形。（全動署後備指揮部官方Facebook）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍近年持續改革教育召集，延長訓期、提高教召薪餉，並發放志願教召獎金。但根據立法院預算中心報告顯示，雖然教召滿5次而發放獎金的人數增多，但志願教召的人數卻逐年下降，剛開辦時還有近400人申請，今年卻恐怕不到300人。

根據新制教召規定，後備軍人接受教召次數達到5次後，每次教召皆會加發獎金5千元，該規定自112年的發放人數20人，已成長至114截至8月數據的61人。

請繼續往下閱讀...

不過預算中心指出，後備軍人志願教召的申請人數和完訓人數，皆逐年降低。國防部自112年第2季起，依各軍種需求開放男性及女性後備軍人志願報名參加教育召集。其中112年度男性後備軍人志願教育召集之規劃訓額為575人，完訓人數362人；113年度訓額提高至1100人，然而完訓人數僅308人；114年度再將訓額提高為1190人，但截至8月底止僅260人完訓。

女性部分，後備軍人志願接受教育召集，112年度規劃訓額220人，完訓58人；113年度規劃訓額提高為480人，完訓12人；114年度雖將訓額提高為590人，然截至8月底止僅6人完訓。容顯男性及女性後備軍人志願接受教育召集之規劃訓額雖逐年增長，然申請及完訓人數概逐年遞減。

據立法院預算中心報告顯示，雖然教召滿5次而發放獎金的人數增多，但志願教召的人數卻逐年下降。（圖取自立法院預算中心報告）

這一情況，可能跟教召程序的複雜程度有關，先前有民眾投訴，後備司令部雖有教召網路系統等，卻仍堅持紙本作業，致其教召前一星期才收到召令。除此之外，報名還需民眾多次親自前往當地後備司令部，以及教召流路改變等問題。對此國防部則回應正建置新一代資訊系統，並研擬報名程序放寬。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法