中國出動21機艦擾台 15軍機全數越線
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國近期在台海及印太地區軍事騷擾動作頻頻，國防部今天（11日）公布，自昨（10日）日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機15架次及軍艦6艘，持續在台海周邊活動。其中15架次軍機逾越台海中線，進入我北部、西南及東南空域。
據國防部示意圖，共機活動主要分為三部分。第一部分於昨天上午9時20分至今天上午6時，共出動主戰機及無人機計5架次，逾越中線進入我北部、西部及西南空域。
第二部分於昨天上午8時45分至下午2時45分間，共軍輔戰機及無人機計3架次，在西南空域活動；第三部分則於昨天上午8時10分至中午12時50分間，出動主戰機及無人機計7架次，進入東南空域活動。
在海上動態方面，國軍合計偵獲中共海軍6艘艦艇，持續在台灣周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
