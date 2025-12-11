自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

震撼！UH-60M 黑鷹直升機 高雄駁二滯空懸停演練練

2025/12/11 11:40

UH-60M 黑鷹直升機在駁二上空滯空懸停演練。（記者李惠洲攝）UH-60M 黑鷹直升機在駁二上空滯空懸停演練。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕眾所期盼一年一度的 2025「駁二動漫祭-同人誌創作展」將於本周末六、日（13、14日），於高雄駁二藝術特區震撼登場，「駁二動漫祭」是南部地區一年一度規模最大的動漫盛事，吸引大批動漫迷前往朝聖。

今年活動配合Plus的奧秘「動漫軍武戰紀」單元，與國防部合作，集結漫畫、模型與實體軍備，打造軍事與動漫跨界融合的全新體驗，並於蓬萊倉庫旁的哈瑪星鐵道園區展出UH-60M 黑鷹直升機和雲豹戰車、心戰喊話車、特戰車，以及擔任空中突擊、運補指揮，等實體軍備，呈現軍武與動漫結合的獨特魅力與多元文化。

UH-60M 黑鷹直升機在駁二上空滯空懸停演練，旋翼在現場產生的強大氣流。（記者李惠洲攝）UH-60M 黑鷹直升機在駁二上空滯空懸停演練，旋翼在現場產生的強大氣流。（記者李惠洲攝）

UH-60M 黑鷹直升機在駁二上空滯空懸停演練，旋翼在現場產生的強大氣流。（記者李惠洲攝）UH-60M 黑鷹直升機在駁二上空滯空懸停演練，旋翼在現場產生的強大氣流。（記者李惠洲攝）

今天11日上午十點至十一點將於哈瑪星鐵道園區進行 UH-60M 黑鷹直升機之試航演練，確保周末展演當天如期順利進行。

上午十點多，從遠處就聽到陣陣作響黑鷹直升機旋翼轉速的聲音，當 UH-60M 黑鷹直升機降落越來越靠近，強烈的旋翼轉動嗡嗡聲，現場感受到旋翼產生的強大氣流，但UH-60M 黑鷹直升機並未演練降落，而是在空中滯空懸停演，來預測周六活動的定位點，而UH-60M 黑鷹直升機也很給力，一共在現場盤旋二次，讓這次的演練順利完成。

正式動漫祭期間12月13日（六）與14日（日），早上七點到七點半、下午三點半到四點間為直升機起降管制時間，園區空域將啟動安全管制，現場民眾須配合引導退至警戒區外，自上午七點到下午四點禁飛空拍機，飛機起降期間禁止施放風箏。

UH-60M 黑鷹直升機在駁二上空滯空懸停演練。（記者李惠洲攝）UH-60M 黑鷹直升機在駁二上空滯空懸停演練。（記者李惠洲攝）

現場也吸引了不少軍事迷前來拍攝。（記者李惠洲攝）現場也吸引了不少軍事迷前來拍攝。（記者李惠洲攝）

為了確保演練安全，軍方也派指揮官也在現場坐鎮確認。（記者李惠洲攝）為了確保演練安全，軍方也派指揮官也在現場坐鎮確認。（記者李惠洲攝）

