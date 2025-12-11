射程680公里直搗莫斯科！捷克「獨角鯨」飛彈明年初援烏實測

捷克LPP公司研發的「獨角鯨」（Narwhal）巡弋飛彈外型曝光。（圖取自LPP官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭的長程打擊能力將再獲強援。據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，捷克公司LPP已研發出一款名為「獨角鯨」（Narwhal）的新型巡弋飛彈，目前正在進行測試。該飛彈預計將於2026年1月至2月間交付給烏克蘭武裝部隊，直接投入戰場對抗俄軍進行實戰評估，其量產計畫最快將於明年3月啟動。

報導指出，「獨角鯨」巡弋飛彈的射程高達680公里，這意味著它有能力從烏克蘭境內發射，打擊俄羅斯首都莫斯科，以及俄軍遠程航空兵重鎮「恩格斯空軍基地」（Engels airbase）。

在性能數據方面，「獨角鯨」最大飛行時速可達750公里，並攜帶重達120公斤的彈頭。與俄軍廣泛使用的伊朗製「見證者」（Shahed）系列自殺無人機相比（彈頭約50至90公斤），「獨角鯨」的破壞力更為強大，足以摧毀廣泛的軍事目標。該飛彈長4公尺、翼展2.6公尺，發射重量為260公斤，可透過彈射器、跑道滑行或固體火箭助推器等多種方式發射。

鑑於烏俄戰場上電子戰（EW）干擾嚴重，許多依賴GPS導引的西方武器準度大打折扣，「獨角鯨」特別強化了導航系統。除了標準的GPS與慣性導航外，它還配備了LPP自家研發的「視覺導航系統」（visual navigation system）。這項技術讓飛彈能透過比對地貌特徵進行導航，即便在GPS訊號完全遭阻斷的環境下，仍能精準鎖定目標。

LPP公司共同所有者佩特拉斯（Radim Petráš）透露，「獨角鯨」並非單一武器，而是被設計為「無人作戰生態系」的一部分。其戰術構想是先發射10至20架廉價的MTS誘餌無人機（40公斤級），以此癱瘓或超載敵方防空系統；隨後由兩枚「獨角鯨」飛彈高速突防；最後再由名為「Nightray Stealth」的匿蹤無人機進行後續打擊。

這種整合戰術旨在最大化突防機率。由於該系統強調協同作戰，分析認為，屆時隨同「獨角鯨」交付給烏軍的，極可能也包含MTS誘餌機與Nightray匿蹤無人機，以便在真實戰場驗證這套飽和攻擊戰術的效能。

