深入敵境打擊！美推進「防區內攻擊武器」計畫 強化匿蹤戰機火力

SiAW為諾格以F-35戰機儎台為標準研發的新型空對面戰術飛彈，主要基於美國海軍現役的AGM-88G飛彈研改而來。圖為2023年5月執行第五次實彈射擊測試的AGM-88G飛彈。（圖取自Northrop Grumman）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了在未來高強度的防空環境中取得優勢，美國空軍正加速新型打擊武器的研發與量產。據軍事媒體《Defence Blog》報導，美國空軍已授予諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）一份上限達1億美元（約新台幣31.2億元）的新合約，全力推進「防區內攻擊武器」（SiAW）與「先進反輻射導引飛彈增程型」（AARGM-ER）這兩項關鍵計畫。

美國空軍生命週期管理中心（AFLCMC）指出，這份獨家合約將涵蓋至2034年12月31日，支援這兩款武器的生產、研發與硬體設計。工作將在諾格位於加州北嶺（Northridge）的設施進行。這顯示美軍正積極儲備能有效穿透敵方防空網的「開路先鋒」武器。

請繼續往下閱讀...

「防區內攻擊武器」（Stand-In Attack Weapon，SiAW）是美軍針對現代化防空系統設計的新銳武器。與傳統從遠距離發射的「距外」（Stand-off）武器不同，SiAW 的設計概念是讓F-35等匿蹤戰機攜帶，滲透進入「爭奪空域」（contested airspace）內部，在敵方防禦圈內對高價值、時間敏感的目標進行高速打擊。這項計畫目前正透過「中層採購」（Middle Tier Acquisition）途徑加速發展。

諾格研發的「先進反輻射導引飛彈增程型」（AARGM-ER）飛行示意圖。這款超音速飛彈被視為美軍下一代的「雷達殺手」，專門用於摧毀敵方防空系統，美空軍已簽署新合約加速其量產與部署。（圖取自Northrop Grumman）

另一項重點則是「先進反輻射導引飛彈增程型」（AARGM-ER）。這是美軍下一代的「雷達殺手」，專門設計用來在更遠的距離外，摧毀敵方的防空雷達系統。AARGM-ER 以現有的反輻射飛彈為基礎，但採用了重新設計的彈體與內部組件，具備超音速飛行能力與更高的生存率，能有效壓制敵方防空系統（SEAD），為後續攻擊部隊開闢安全通道。

雖然美國空軍此次並未透露具體的採購數量或交付時間表，但官員強調，這份合約的範圍相當廣泛，不僅涵蓋未來的發展工作，也包括為已經實戰部署或交付測試的資產提供維修與技術支援能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法