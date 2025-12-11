又來亂！中共今上午27架軍機出動 配合共艦「聯合戰備警巡」

國防部表示，自上午9時5分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海。圖為轟6轟炸機。（資料照，取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國近期因不滿日相高市早苗「台灣有事」言論，在台海及印太區域軍事動作頻頻！國防部今（11）日指出，自上午9時5分起，陸續偵獲27架次中共軍機出海活動，配合共機實施中方片面宣稱的「聯合戰備警巡」擾台。

國防部今天中午發布新聞稿指出，自上午9時5分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

請繼續往下閱讀...

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法