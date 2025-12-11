全球最大！共軍宣稱「九天」無人機母艦首飛 恐對台發動蜂群攻擊

中國官媒證實，全球體型最大的無人機母艦「九天」（Jiutian）已完成首飛，圖為「九天」去年在珠海航展公開展示的畫面。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國在無人機作戰領域展現新野心。據《彭博》11日報導，中國官媒《新華社》證實，被視為全球體型最大的無人機母艦「九天」（Jiutian），已在西北部的陝西省完成首次飛行任務。這款巨型無人機被設計為「空中航艦」，不僅能掛載重型飛彈，其機腹更暗藏玄機，能瞬間釋放上百架小型無人機，發動足以癱瘓敵方防空系統的「蜂群」（swarm）攻擊。

「九天」無人機於去年珠海航展首度公開亮相，其名稱寓意「極高的天空」。據報導，這款無人機的最大起飛重量驚人，有效載荷高達6噸。其機翼下設有8個外掛點，可攜帶導引炸彈、空對空飛彈及反艦飛彈。

請繼續往下閱讀...

然而，最具威脅性的設計在於其機腹。軍事專家指出，「九天」配備了一個模組化的「異構蜂巢任務箱」，內部可容納超過100架小型無人機或遊蕩彈藥（自殺式無人機）。在作戰中，這些小無人機可被投送至敵區上空，形成壓倒性的蜂群，耗盡敵方的防空飛彈庫存或直接摧毀雷達設施。

儘管火力強大，但西方武器專家也點出其弱點。為了達成高載彈量，「九天」的體型相當龐大，這意味著其雷達截面積（RCS）極大，隱身性能較差。在現代防空飛彈面前，若無取得空優，這類大型非隱身無人機在戰場上的生存率可能不高。

該機型由國營防務企業「西安馳達飛機零部件製造有限公司」生產。分析指出，中國無人機的發展受益於其龐大的民用製造基礎，包括大疆創新（DJI）等公司的技術積累。在正式加入解放軍服役前，「九天」仍需進行一系列作戰測試。

習近平強推現代化 貪腐仍是隱憂

中國國家主席習近平今年9月曾在北京閱兵式上展示最新型戰鬥無人機，藉此彰顯挑戰美國軍事霸權的決心。然而，報導也提到，美國情報機構認為，解放軍內部廣泛的貪腐問題正在削弱習近平的野心。特別是掌管飛彈與核武庫的「火箭軍」近期遭到整肅，顯示貪腐已侵蝕了武器品質與部隊戰力，這也成為共軍若企圖犯台時的重大變數。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法