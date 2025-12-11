反制中俄軍演！美B-52合體日F-35秀肌肉 共軍「轟-6K」又現蹤台海

日本航空自衛隊 F-15 戰機（左上、左中）與美國空軍 B-52 戰略轟炸機（右下），10 日在日本海上空進行聯合演訓。面對中俄近期頻繁的軍事活動，美日藉此行動展示同盟戰力與決心。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國與俄羅斯近期在東北亞海空域的高強度軍事活動，美國與日本迅速做出強力回應。日本防衛省證實，具備核打擊能力的美國 B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機（Stratofortress）週三（10日）飛越日本海，與日本航空自衛隊戰機進行聯合編隊飛行，旨在展示武力並遏止潛在威脅。

與此同時，台灣國防部也偵獲共軍連續第二天加強在台海周邊的軍事活動。

據《路透》報導，這場聯合演習出動了兩架美軍 B-52 轟炸機，以及日本航空自衛隊的三架 F-35「閃電II」隱形戰機（Lightning II）和三架 F-15 戰機。這是自中國上週在該地區展開軍事演習以來，美軍首度大規模展示其軍事存在。

日本防衛省週四（11日）發表聲明指出，日美雙方「重申了防止任何單方面企圖以武力改變現狀的堅定決心，並確認了自衛隊（SDF）與美軍的戰備姿態」。此次行動被視為對中俄近期聯合巡航的直接反制。

此次美日行動的背景，源於週二（9日）中國與俄羅斯戰略轟炸機在東海與西太平洋進行的聯合飛行，以及中國航空母艦的單獨演習。這些行動迫使日本與南韓緊急升空戰機進行監控。日本方面指控，其戰機在接近中國航艦時，遭到對方的雷達波照射（targeted by radar beams），意即遭火控雷達鎖定。

華府對此提出批評，指責該事件「無助於區域和平與穩定」，並重申美日同盟關係「堅若磐石」。中國方面則否認東京的指控，反稱是日本戰機飛近航艦，危及了中方在日本南部的空中行動安全。

共軍27機艦擾台 轟-6K掛彈巡弋

在東北亞局勢緊張之際，台海周邊也不平靜。《路透》報導提到，台灣國防部週四報告指出，共軍連續第二天加強軍事活動，偵獲27架次共機與軍艦在台灣周邊活動，執行「聯合戰備警巡」。其中值得注意的是，具備核打擊能力的「轟-6K」轟炸機（H-6K）也參與其中，顯示北京持續對台施加軍事壓力。

南韓軍方也表示，當日前中俄軍機進入其防空識別區（ADIZ）時，韓方也緊急出動戰機應對。目前日本與南韓均駐有大量美軍，日本更是美國海外軍力最集中的地區，包括一個航空母艦打擊群與陸戰隊遠征部隊。

