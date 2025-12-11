台美廠商合作引進超長程無人機 盼強化台灣海岸防衛

Penguin C MK2.5 VTOL在空中飛行。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕無人機廠商台灣彩光科技公司與美國無人機廠商Edge Autonomy合作，引入Penguin C MK2.5 VTOL機種，航程達1500公里，續航力12小時，可用於國防、海巡偵搜，今天在嘉義縣布袋遊艇港進行飛行展示，各相關廠商在場見證；台灣彩光科技董事長張永朋說，此機種從技術到零件全數為非紅供應鏈生產，可透過「台美授權製造生產」，讓產業落地。

Penguin C MK2.5 VTOL今天在布袋遊艇港進行飛行展示，於高空拍攝，地面民眾肉眼已無法看到其機體，也無法聽到飛行聲，無人機回傳的畫面仍相當清晰。張永朋說，一般國內無人機續航力約2小時，航程約300公里，Penguin C MK2.5 VTOL性能超過5倍，機體搭載AI辨識、光學變焦、熱影像攝影系統，功能強大。

請繼續往下閱讀...

Penguin C MK2.5 VTOL飛到高空後回傳的畫面非常清晰。（記者林宜樟攝）

Penguin C MK2.5 VTOL起飛。（記者林宜樟攝）

張永朋說，Penguin C MK2.5 VTOL是美軍現役機種，具有超長程偵察、監視功能，可用於防衛台灣海岸，技術成熟度達最高級的9，並非僅有概念性，產品成熟度為10，藉由授權製造，可形成台灣無人機產業鏈，讓產業落地；以往無人機是純進口或純國產，授權製造則是第三種選擇，可讓國外成熟的產品透過授權在台灣生產。

張永朋說，近年來台灣發生多起偷渡犯入侵事件，甚至拍照打卡，因台灣海岸線長，海巡人力不易監控，引進具備超長程偵察、監視功能的無人機，可在台灣沿海部署多架，進行全天候監控、辨識，對台灣的海岸防衛有很大的幫助。

Penguin C MK2.5 VTOL在布袋遊艇港展示。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法