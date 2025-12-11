會是歐陸、中東之外首國？ 孟加拉有意採購「颱風」戰鬥機

圖為EF-2000「颱風」戰機。（裏奧納多X帳號 @LDO_Aeronautics）

〔記者陳治程／綜合報導〕孟加拉空軍9日宣布，該國現已和義大利國防集團李奧納多（Leonardo）達成協議，正式簽署採購「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）的意象書；若後續磋商順利，孟加拉將成該機在歐洲、中東之外的首個使用國；另一方面，菲律賓空軍也正對這款機型進行評估中。

《國防新聞》（Defense News）今（11）日報導，孟加拉近日在空軍參謀長哈桑上將（Chief of Air Staff Marshal Hasan Mahmood Khan）、義大利駐孟加拉大使亞歷山德羅（Antonio Alessandro）代表下，正式簽署「颱風」戰機的採購意向書（Letter of Intent, LOI）。

孟加拉空軍與義大利駐該國大使代表簽署採購意向書（LOI），表態有意採購李奧納多的「颱風」戰機。（孟加拉空軍Facebook）

孟加拉先前曾由空軍率團赴裏奧納多在義大利杜林（Turin）的工廠，參觀並試飛（test-fly）這台戰機，若此次磋商順利，將會是該國首次採購西方戰機、有望上看16架，而非向中國採購「殲-10C」戰機。報導寫道，全球共有769下訂的「颱風」戰機，並有10個使用國，如英、義、德、西、沙烏地阿拉伯、卡達等歐陸及中東國家。

孟加拉空軍今年上半年曾派團赴義大利李奧納多廠區，親自參觀並體驗「颱風」戰機。（孟加拉空軍Facebook）

航空媒體《Aviation Week》報導則寫道，孟加拉空軍現役主力為中國的「殲-7」、俄羅斯的米格-29（Mig-29）兩型戰機，若該國確定採購颱風戰機，將是該國一次重大升級，並首次操作先進、精密的西方戰機；此外，李奧納多現也在與菲律賓推銷同型機，不過全案採購數量可望上看32架，為孟國的2倍之多。

