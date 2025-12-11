第一視角畫面曝！烏克蘭「海寶貝」夜襲黑海 獵殺俄16萬噸級油輪

無人艇靠近之後，油輪船尾發生爆炸。 （路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭對俄羅斯海上經濟命脈的打擊行動再度升級。烏克蘭軍聞媒體《Militarnyi》10日報導，烏克蘭國家安全局（SSU）所屬的「海寶貝」（Sea Baby）無人快艇，近日在黑海海域成功襲擊了一艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的巨型原油油輪「大山號」（Dashan）。這是近期遭到烏軍無人艇重創的第三艘俄系油輪，相關攻擊細節與受損狀況也隨之曝光。

據報導，這次行動由烏克蘭國安局第13軍事反情報總局與烏克蘭海軍聯手執行。知名烏克蘭志願者斯特年科（Serhiy Sternenko）透露，這艘懸掛葛摩（Comoros）方便旗的油輪，當時正航行於烏克蘭專屬經濟區內，準備前往俄羅斯的新羅西斯克港（Novorossiysk）。

為了躲避偵測，「大山號」在航行過程中刻意關閉了船舶自動辨識系統（AIS/Transponder）並以全速航行，試圖在雷達幕上「隱形」。然而，烏軍的「海寶貝」無人艇仍成功鎖定目標。曝光的攻擊細節顯示，無人艇在黑海的波濤中高速逼近這艘龐然大物，精準撞擊船體並引發劇烈爆炸，導致油輪受到「致命性損壞」。

油輪「大山號」（Dashan）船尾爆炸。（路透）

遇襲的「大山號」是一艘建於2005年的蘇伊士極限型（Suezmax）原油油輪，船身長達275公尺、寬50公尺，吃水深度15.7公尺，載重噸位超過16萬4000噸。這類巨型船舶是俄羅斯在遭受西方制裁下，用來出口原油換取戰爭經費的關鍵工具，經常出沒於地中海與黑海區域。

俄羅斯親戰Telegram頻道「Rybar」也證實了這起攻擊，指稱油輪是在距離遭俄軍佔領的克里米亞費奧多西亞（Feodosia）約160公里處被擊中。初步情報顯示，「大山號」目前已失去動力，無法繼續航行。

這起攻擊標誌著烏克蘭海上戰術的轉變，從單純攻擊俄羅斯黑海艦隊的軍艦，擴大到獵殺協助俄羅斯規避制裁的「影子艦隊」。國際環保組織「綠色和平」（Greenpeace）此前也曾指出該船涉及運送受制裁的俄羅斯石油。透過癱瘓這些巨型油輪，烏克蘭意在直接打擊莫斯科的戰爭融資能力。

