F-16V戰機複式炸彈架交貨抵台 軍事粉專直擊飛測曝光！

F-16V戰機的「複式炸彈架」，首批裝備已在日前交運到台灣，軍事粉專「IDF經國號」昨天更直擊，掛載著「複式炸彈架」的F-16戰機已進行飛行測試。（圖：「IDF經國號」授權提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍142架F-16A/B本體已全數將飛機結構升級為F-16V型，但因為仍有多項備尚未交運台灣，以致「鳳展專案」全案尚未結案，但遲到並非不到，好消息是，F-16V戰機的「複式炸彈架」，首批裝備已在日前交運到台灣，軍事粉專「IDF經國號」昨天更直擊，掛載著「複式炸彈架」的F-16戰機已進行飛行測試。

「IDF經國號」粉專昨晚發文指出，中華民國空軍F-16AM開始測試BRU-57/A智慧掛架 搭配AN/ALQ-33 Sniper ATP莢艙使用，為即將到貨的JDAM聯合直攻彈藥、AGM-154C聯合距外精準武器做準備，一個掛架可攜帶2枚。



請繼續往下閱讀...

我國F-16V戰機掛載複式炸彈架的另一個畫面，是可以掛載兩枚（每枚最重1000磅級）精準導引武器的掛架。（圖：「IDF經國號」授權提供）

軍事專家梅復興先前曾撰文分析說，鳳展案計畫中，「一項不起眼的BRU-57複式炸彈架倒挺有意思」。

他指出，這是用來同時掛載兩枚（每枚最重1000磅級）精準導引武器的掛架，內建有MIL-STD-1760（機載資處/匯流排）介面，可提供飛機--掛架--彈械間之資料交換/設定。

梅復興表示，BRU-57可掛載500磅或1000級的JDAM（衛星導引炸彈）、CBU-105/WCMD （風力修正彈械撒佈器）以及 AGM-154 JSOW （聯合遙攻武器）等精準導引武器。同時，由於我國的F-16均裝有MMC任務電腦，所以鳳展機上的BRU-57理論上應該也可掛GBU-12（雷射導引炸彈）系列。

美軍戰機普遍使用複式炸彈架，圖中戰機機翼下方即掛載著複式炸彈架，可一次掛載兩枚精準導引炸彈。（圖：美國空軍）

BRU-57複式炸彈架本尊長這樣。（圖：取自美軍網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法