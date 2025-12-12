自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國出動40機艦擾台！23架次軍機越線 無人機繞台3/4圈

2025/12/12 10:02

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國近日假藉不滿日相高市早苗「台灣有事」言論，行軍事恫嚇之實，外界擔憂恐藉12月13日南京大屠殺紀念日發動大型軍演。我國國防部今天（12日）公布，自昨（11日）日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機33架次及軍艦7艘，持續在台海周邊活動。其中有23架次逾越海峽中線，進入北部、中部、西南及東部空域。

據國防部示意圖， 首先在昨天上午8時55分至晚間7時40分，偵獲主、輔戰機及無人機計19架次，其中11架次逾越中線，持續在我台海中線周邊活動。另在上午9時05分至下午3時20分，主、輔戰機計10架次於我西南空域活動。

此外，昨天上午6時至中午12時55分，有2架次共軍無人機從西部繞我本島南端進入東部空域。另有輔戰機2架次於上午8時45分至下午1時05分在北部空域周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中