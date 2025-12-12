中國出動40機艦擾台！23架次軍機越線 無人機繞台3/4圈

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國近日假藉不滿日相高市早苗「台灣有事」言論，行軍事恫嚇之實，外界擔憂恐藉12月13日南京大屠殺紀念日發動大型軍演。我國國防部今天（12日）公布，自昨（11日）日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機33架次及軍艦7艘，持續在台海周邊活動。其中有23架次逾越海峽中線，進入北部、中部、西南及東部空域。

據國防部示意圖， 首先在昨天上午8時55分至晚間7時40分，偵獲主、輔戰機及無人機計19架次，其中11架次逾越中線，持續在我台海中線周邊活動。另在上午9時05分至下午3時20分，主、輔戰機計10架次於我西南空域活動。

此外，昨天上午6時至中午12時55分，有2架次共軍無人機從西部繞我本島南端進入東部空域。另有輔戰機2架次於上午8時45分至下午1時05分在北部空域周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

