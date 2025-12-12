自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

接替「星座級」巡防艦的下個設計是？ 美海軍部長：傳奇級巡邏艦

2025/12/12 12:23

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍部長費蘭（John Phelan）上（11）月底宣布「腰斬」星座級巡防艦計畫，取消後續4艘同級艦的建造工作，並強調轉向籌獲噸位更小的水面戰艦，以彌補戰力間隙；在外界對後續規劃還在觀望之時，有美海軍官員透露，未來接班星座級艦的設計，打算採用美國岸巡隊現役巡邏艦下去研改，以達2028年成軍服役的目標。

圖為美國海岸巡防隊「傳奇級」巡邏艦「詹姆斯號」（WMSL-754）。在星座級巡防艦遭腰斬後，美海軍重拾當年被淘汰的競案，加速籌建水面戰力。（美國海岸巡防隊官網）圖為美國海岸巡防隊「傳奇級」巡邏艦「詹姆斯號」（WMSL-754）。在星座級巡防艦遭腰斬後，美海軍重拾當年被淘汰的競案，加速籌建水面戰力。（美國海岸巡防隊官網）

軍聞媒體「Breaking Defense」10日報導，在費蘭宣布取消「星座級」（Constellation-class）巡防艦後續艦計畫後，美海軍期望重起爐灶的新型巡防艦能在2028年下水，而該軍代理採購主管波特（Jason Potter）也證實此事，未來會以原型艦、最終設計分離的方式，加速造艦時程，而日前拍板定案的「中型登陸艦」（LSM）即是首項適用的專案。

至於被「腰斬」的星座級巡防艦，後續戰力缺口要如何彌補？報導指出，費蘭本月初的雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）上表示，新型巡防艦除將基於美國本土設計，且為確實掌控工程進度，任何設計變更都要經他核准；不過，有知情人士透露，新型巡防艦會採用美國岸巡隊（USCG）現役的「傳奇級」巡邏艦（Legend-class cutter），但美海軍並未回應這一說法。

圖為星座級4號巡防艦「拉法葉號」（FFG-65）電腦渲染圖。（美軍DVIDS網站）圖為星座級4號巡防艦「拉法葉號」（FFG-65）電腦渲染圖。（美軍DVIDS網站）

報導補充，美國老牌造船廠杭亭頓．英格爾斯工業（HII）為美國岸巡隊建造巡邏艦行之有年，而該廠過去也曾以改良版的傳奇級艦競逐新型巡防艦計畫，但未能雀屏中選；對此，波特並未進一步透露細節，僅強調美海軍跟岸巡隊「密切接觸中」。

