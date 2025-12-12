F-16V飛行員大G動作致昏迷 退役中將張延廷：曾9G訓練身上有血斑

空軍F-16V戰機本月8日進行訓練，發生在操作大G力動作時，飛行員一度在空中昏迷的驚險狀況。空軍退役中將張延廷說，他做過離心機訓練，通過對抗9個地心引力測驗，前後共6個科目結果破了2000多個微血管，接近靜脈的皮膚全是血斑。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍一架F-16V戰機本月8日進行訓練時，發生在操作大G力動作時，飛行員一度在空中昏迷的驚險狀況，還好是短暫昏迷，清醒後立即停止課目操作，由長機隨伴返場安全降落。空軍退役中將張延廷在臉書發文指出，戰機飛行員非常辛苦，他要向這群年輕捍衛戰士致最高敬意。

張延廷表示，最近F-16飛行員遭遇大G昏迷，戰機從2萬呎高空急劇下墜到僅剩6000呎才甦醒，命懸一繫差點粉身碎骨。他們都做過離心機訓練，可能當天生理狀況或瞬間大G造成昏迷。

他也以個人經驗指出，他做過離心機訓練，通過對抗9個地心引力測驗，前後共6個科目結果破了2000多個微血管，接近靜脈的皮膚全是血斑，吃足苦頭隔天假日睡了14個小時，硬是撑了過來。

曾任國軍航空生理訓練中心主任丶退役上校溫德生則在張延廷發文下方留言表示，他在航訓中心指導G耐力訓練過超過百人， 一再強調先做出抗G動作再拉G， 持續約5秒， 微血管出血的部位在沒有依託的體表， 這種稱為G疹， 兩三天就會消除，僅見於人體離心機訓練，實際飛行則少見。

2016年時任空軍新竹基地的航醫中尉吳尹傑（右），曾通過9G（9倍重力）離心機考驗，與幻象2000戰機飛行員因同乘任務，建立緊密互賴的革命情感。（圖：軍聞社提供）

軍聞社在2016年曾發表一篇特別的報導，內容是時任空軍新竹基地航醫官吳尹傑中尉，曾在航空生理訓練中，通過9G（9倍重力）離心機考驗，是國內少數有機會同乘幻象2000戰機的航醫官。

吳尹傑當時受訪表示，「當飛機滑出進入跑道，開始加速起飛時，我感受到一股強大的壓力頂著胸口。」吳尹傑描述起飛過程時說，整個人被緊緊貼在椅背上，感覺就像被一陣猛烈的風壓罩得喘不過氣來，而隨著視線中的地景越來越小，心也越飛越高。

「接下來教官執行小轉彎飛行科目才是重頭戲，戰機轉向的同時，我覺得手腳變得沉重難以控制，呼吸也變的費力，視野也越來越模糊了。」吳尹傑說，他當下趕緊回想航生訓所學的抗G動作，做完後馬上有筋疲力竭的感覺，接著戰機又重覆轉彎了幾次，他已經在後座滿頭大汗了，「看著前面教官輕鬆寫意的樣子，真不得不佩服他們的體能」。

吳尹傑表示，經過同乘的經驗，才能真正瞭解飛行的辛苦，飛行員在狹小的空間裡，面對惡劣的外在環境及接踵而來的困難與挑戰，還要面臨任何可能的突發狀況，身體及心靈的負荷絕不是一般人承受得起的，因此，他對飛行員有萬分的敬佩與不捨。

