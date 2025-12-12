AUKUS三國防長會面 投資數千億強化造船業嚇阻北京

三國國防部長及外交部長於五角大廈進行AUKUS會議，由左至右分別為赫格塞斯、馬勒斯和希利。（圖取自美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普月初正式為前總統拜登簽署的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核潛艦協議背書，三國國防部長10日並在華盛頓見面，重申落實AUKUS協議，維持對北京的關鍵嚇阻能力。

澳洲國防部長馬勒斯、英國國防大臣希利與美國戰爭部部長赫格塞斯，10日在華府五角大廈，舉行年度「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）防長會議，赫格塞斯在會中表示，AUKUS協議是「以實力追求和平」理念的展現，3國將持續推動務實合作，強化嚇阻力。

馬勒斯也宣布，澳洲將按計畫投入10億美元經費，投資擴增美國的潛艦生產能力，使澳洲對美國潛艦工業的總投入達20億美元（約新臺幣623.7億元）。希利則承諾投入80億美元（約新臺幣2492億元），提升英國造船廠的產能。

根據英方新聞稿，英國過去已向AUKUS投入60億英鎊（約新台幣2508.9億）資金，預估每18個月就能建造一艘潛艦。

澳洲方面則與美國有更多合作，包括擴大澳洲基地基礎建設以提升美軍戰機駐澳洲能量、部署MV-22魚鷹直升機和在美國建立專門小組管理駐澳兵力部署；合作生產極音速巡航飛彈、放鬆雙邊武器出口限制等等。

依據協議，澳洲將在2030年代初期開始獲得3艘美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艦，包括1艘全新的第7批次潛艦，以及2艘第4批次，並在2040年開始取得英澳聯合開發的AUKUS級核動力攻擊潛艦。

值得一提的是，美澳此次達成許多經濟協議，希望透過經濟合作加強國家安全，包括合作建設呂宋經濟走廊、建置巴布亞紐幾內亞光纖海纜、強化東南亞和太平洋國家應對網路威脅能力；深化雙邊戰略金融合作、合作儲備戰略礦產，以及簡化澳洲公民入美程序和探討海關互助協議。

