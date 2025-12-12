自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

福特級航艦再+1 2號艦甘迺迪號1月展開海試

2025/12/12 15:07

圖為「約翰·F·甘迺迪號」離開乾塢。（圖取自HII）圖為「約翰·F·甘迺迪號」離開乾塢。（圖取自HII）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國福特級航空母艦終於有最新進度，HII公司的紐波特紐斯造船廠表示，其2號艦「約翰·F·甘迺迪號」將於明年1月展開海試。

軍聞網站「USNI News」報導，紐波特紐斯造船廠9日舉行維吉尼亞級核潛艦「巴布號」潛艦（SSN-804）的龍骨安放儀式，總裁卡里（Kari Wilkinson）表示，「約翰·F·甘迺迪號」將於年後進行首次海試，艦上官兵正進行各項訓練，以便屆時順利操作軍艦，該艦預計年中完成初步驗證。「甘迺迪號」服役後將進駐基薩普海軍基地，取代現役的尼米茲號。

報導指出，「約翰·F·甘迺迪號」原本能在2025年交付，但由於2項船體技術問題，延宕至2027年3月交付，包括整合首艦福特號航艦的11部升降平台。

卡里另指出，船廠近年專注於應對員工流失及招聘問題，透過將造船零件外包給23加工廠，造船速度最高可提升10%至15%。

