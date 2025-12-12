溫約瑟：共軍調整電子對抗部隊番號 以強化「網電一體戰」能力

「臺灣國防研究倡議」共同創辦人溫約瑟，今天在本報發表專文：共軍調整電子對抗部隊番號 以強化「網電一體戰」能力。（記者田裕華攝）

臺灣國防研究倡議共同創辦人 溫約瑟

共軍在2023年4月針對時任總統蔡英文女士訪美所實施的「聯合利劍」對臺演訓中，首次提及其檢驗奪取「制信息權」能力。爾後共軍在對臺演訓中亦反覆強調「制信息權」，顯示信息戰（涵蓋網路戰與電子戰）在其作戰體系中日益受重視。而從共軍退役官兵於抖音平臺之公開貼文中，亦可觀察到網路空間部隊下轄的電子對抗第二旅（32090部隊）正配合此方向進行編制調整。

一、共軍退役官兵社群顯示電子對抗第二旅番號調整

今年8月1日，中國抖音用戶「要好久」（抖音號：73212294259）上傳其2024年退役典禮之影片，片中舞臺上方跑馬燈顯示「2024年度網電對抗旅夏秋季退役士兵…」等字樣，然依既有公開資料，共軍過往並無「網電對抗旅」番號，僅有「電子對抗旅」。而透過地理定位該用戶貼文、影像比對退役典禮禮堂影像與秦皇島市軍休三所2024年9月30日「慶祝中華人民共和國成立75周年文藝演出」之相關畫面，可確認：

1.32090部隊番號已自原「電子對抗第二旅」更名為「網電對抗旅」（圖一）。

2.該影片拍攝於32090部隊秦皇島機關（座標：39.8878, 119.4433）內（圖一），該營區車牌代碼為「YA24」（圖二）。

3.同一用戶於2024年10月12日上傳之影片顯示，其人員臂章標識32090部隊為網路空間部隊下轄（圖二）。

上述歸納清楚表明：32090部隊已完成番號與隸屬系統調整。

圖一：禮堂與過往報導對照。（溫約瑟綜整）

圖二：人員臂章與車牌編碼。（溫約瑟綜整）

二、網路空間部隊編制與「網電一體戰」建構

2024年4月19日，共軍宣布成立信息支援部隊，並同步調整軍事航天部隊與網路空間部隊的領導管理關係。此後，其三大新兵種之具體編制即成為外界關注焦點。雖現有公開資訊有限，但依可得資料，網路空間部隊下轄單位大致包含：

1.九個技術偵察局：原為十二個，後撤銷第四、第五、第六局，將其業務分流至各戰區技術偵察基地。

2.一個網路安全基地：正軍級，代號32087部隊。

3.五大戰區之技術偵察基地：副軍級。

4.三一一基地：副軍級，代號61716部隊。

5.網電對抗旅：正師級，其前身為原總參四部電子對抗第二團，代號61251部隊，後更為電子對抗第二旅，代號32090部隊。

觀察其所轄單位性質可見，網路空間部隊主要集成了共軍電子戰與網路戰單位。

而在2024年4月在三大新兵種成立之初，由於信息支援部隊相對其他兩者具專特性（只有其有成立大會等），包含筆者在內的若干觀察者當時多認為軍事航天部隊與網路空間部隊為原航天系統部與網路系統部（原32069部隊）更換番號，唯信息支援部隊為新編組兵種，但此位共軍退役人員社群證明，此推測並不完全正確。即共軍在去年四月的組織調整除了編組信息支援部隊以加強聯合作戰中的「通信保障」外，也藉由網路空間部隊的成立調整其電子戰部隊編組，將網路作戰納入業務範疇，以加強「網電一體戰」建設。

換言之，網路空間部隊的任務已不像原網路系統部僅限於網路攻防，其所轄電子對抗旅亦非專責傳統電子壓制，而是已將網路作戰整合納入，企圖打造電抗結合網路戰的一體化作戰力量。

三、「網電一體戰」於平戰時對我國軍民的負面影響

在官方文件一面，南部戰區海軍聯合訓練基地評估博士董奎義上校2017年曾在《解放軍報》指出「網電一體戰」係綜合運用電子戰和網路戰手段，對敵網路化信息系統進行的一體化攻擊。《解放軍報》資深記者徐珺亦曾於2022年在〈把准網電一體作戰基本指向〉一文提及共軍當前需「解決傳統的電子戰與網路戰力量結構缺乏互聯性、功能融合度不高的問題，以重建和優化組合作戰力量。」前者提及「網電一體戰」要義，後者表明共軍在編制上有著將兩者融合，以增加摧毀敵戰場感知系統效率的需求。

透過其調整電子對抗旅番號可知，共軍持續加強建設「網電一體戰」能力，企圖使其未來戰場減少「前線—後方」的傳統線性結構，而是朝多維度、分布式、多節點的方向演進，並以「系統癱瘓」取代「平臺殺傷」。對臺一面，即加強「在平時對我國遂行網路戰、資訊操弄與認知戰；戰時透過壓制國軍C4ISR系統以削弱決策速度」之能力。特別在我國戰時需高度依賴外部通信（如低軌衛星）的現實條件下，「網電一體戰」所形塑的非物理戰場，對我「全社會防衛韌性」與軍事指揮體系之考驗亦會愈發嚴峻。

