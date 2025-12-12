導引火箭打無人機超有效 首批生產5.5萬枚 美斥500億購「數十萬枚」

圖為「海神」火箭彈。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕先前美國戰爭部已與BAE公司簽約，斥資約17億美元（約新臺幣511億元）採購APKWS II雷射導引火箭。BAE公司並在10日宣佈獲得首筆價值3.22億美元（約新臺幣100.4億元），在5年內生產首批5.5萬枚導引火箭，經此掐指一算，17億美元的生產總數可能將近30萬枚。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，BAE公司的這批訂單包含第13至17批次、共計5.5萬枚先進導引火箭，完成後可再獲得後續訂單。標案公告甚至表示，BAE是「APKWS II的唯一設計者、開發商和製造供應商，也是唯一擁有滿足政府要求所需的知識、經驗、技術數據和電腦軟體的承包商」。

BAE公司指出，APKWS導引套件與新的和現有的火箭引擎、彈頭和引信庫存兼容，並且在現場使用時只需極少的培訓。

報指出，該合約由海軍主導並執行，但屆時所有軍種都能藉由APKWS導引套件將Hydra 70公厘火箭升級；目前烏克蘭軍隊已成功用於從地面發射反擊無人機。這套雷射導引系統的成本不到4萬美元，單次發射成本為2.49萬美元，遠比單價超過50萬美元的AIM-9空對空飛彈更具成本效益。

APKWS II是一款結合Hydra 70無導引火箭、M282多用途彈頭和WGU-59/B導引段的精確打擊武器，可由美軍各型戰機、AH-64與MH-60S直升機及多種地面載臺發射，用於打擊無人機等固定和移動的軟目標，或輕裝甲目標。根據不同載臺特性，射程為1.5至12公里，目前已獲美國陸海空軍、陸戰隊與多個西方國家採用。

