川普稱烏克蘭正輸掉戰爭 前線軍官嚴厲反駁

川普屢次稱烏克蘭正在輸掉抗俄戰爭，試圖逼迫澤倫斯基讓步，但烏軍前線軍官不同意這種說法。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普迫切希望終結烏俄戰爭，並多次斷言烏克蘭正在輸掉這場衝突。然而，烏克蘭和西方官員駁斥有關俄軍快速推進的說法，指儘管烏軍面臨巨大挑戰，但俄軍的進展微乎其微，且代價慘重，取得突破的可能性極低。

《華爾街日報》11日報導，川普總統稱烏克蘭正在輸掉對俄戰爭，但烏克蘭陸軍少校赫盧什科（Oleh Hlushko）可不這麼認為。本週，他率領的部隊在東南戰線擊退俄軍的另一次進攻，「他們偶爾會升起旗幟，聲稱佔領某個陣地，但我們會立即展開清剿行動，移除旗幟，確保陣地仍在我們控制之下」。

由於烏俄雙方對戰場局勢的認知存在分歧，烏克蘭總統澤倫斯基更難在俄國的要求上做出妥協。俄國要求基輔交出莫斯科在近4年戰爭中攻陷卻未能佔領的烏東頓巴斯地區領土，而這原本也是美國提出的28點和平計畫的一部分。

事實上，烏克蘭面臨的嚴峻挑戰，主要體現在人員招募方面，這導致前線部隊步兵短缺，防禦力日益脆弱。俄國在無人機作戰方面也取得進展，抵消烏克蘭曾經的優勢。本月，俄國聲稱取得2年多來的首次重大勝利——佔領領烏克蘭東部後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk），但烏克蘭對此提出異議。

西方高階軍官和烏克蘭一線軍官表示，俄軍尚未有突破。儘管基輔的軍事優勢逐漸削弱，但仍對俄軍造成重大傷亡，這意味俄軍取得的小幅進展都付出沉重的代價。

北大西洋公約組織（NATO）副秘書長謝克琳斯卡（Radmila Shekerinska），俄軍在戰場上當然有進展，但只是微小的進展。不過，她也坦言烏克蘭正面臨一個非常艱難的冬天，「戰爭中兵力至關重要，在戰場上重組並不斷調動更多或新的部隊，實際上非常困難，但烏克蘭的英勇彌補這些不足」。

烏克蘭武裝部隊總司令奧列克桑德·瑟爾斯基（Oleksandr Syrskiy）警告，俄國的謊言數量遠遠超過俄軍實際推進的速度，「敵人正在對烏克蘭發動混合戰爭，利用虛假訊息和偽造地圖，影響外國輿論及我們的社會和軍隊」。

