紐時曝美軍機密簡報指無力抗中？王定宇：美軍料敵從寬為「找出問題」 應結合川普國安戰略解讀

美媒披露美軍機密簡報稱對中兵推「全輸」，民進黨資深國防立委王定宇分析，美軍事「料敵從寬」意在「找問題」而非認輸，解方已在川普新的國家戰略，應合併解讀。（王定宇辦公室提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對「紐約時報」社論引用五角大廈機密「優勢簡報」（The Overmatch Brief），指出美軍針對中國多次兵推全敗，恐無力抗中。民進黨立委王定宇今（12）日分析指出，該報告展現了美軍「料敵從寬」的嚴謹態度，與中國報告慣於「吹牛」本質不同。他強調，此份簡報應與美國總統川普甫公布的國家安全戰略（NSS）合併解讀，美方已針對問題提出發展「不對稱戰力」及「分散部署」等具體解方，且將台灣安全視為核心利益；他也呼籲在野黨切勿阻擋國防預算，以免台灣自己成為安全網絡的「破口跟漏洞」。

王定宇表示，國際媒體揭露這份名為「優勢簡報」的機密報告，是否真實存在尊重美方說明。而媒體引述內容提及美國雖擁昂貴高科技武器，但中國早已預置大量低廉、可複製的飛彈與無人機，若台海爆發衝突，美軍如福特級航母等高價資產恐在第一時間遭摧毀。外界部分人士以此作為「美軍介入會失敗、解放軍會贏」的證據，但這是未能理解美、中兩國報告本質的差異。

「美國的機密報告是為了找出問題、修正問題、維持優勢；中華人民共和國的報告是為了吹牛用的」，王定宇直言，美軍這份報告的態度是「料敵從寬」，將中國優點無限放大、對美軍缺點極度嚴格檢視，目的是為了找出解方。

王定宇指出，真正的解方就在川普總統本週揭露的最新版「國家安全戰略」（NSS）中。川普的戰略特別提到應加大「不對稱戰力」，大量生產低價、高精準、易複製的裝備（如火箭、飛彈），並進行「分散部署」，特別是在第一島鏈周邊各島嶼。同時，美方也要求第一島鏈及重要盟友提高國防預算，分攤安全責任，以建構更緊密的嚇阻力量。

王定宇分析，若將「優勢簡報」視為假設中國動武的「問題診斷」，那麼「國家安全戰略」就是「治療方案」。美方目標是強化區域嚇阻力，並將台灣列入安全版圖，顯見台灣安全被視為美國的核心利益。因此，這兩份報告必須對照來看，才能看見全貌：即美國正嚴格檢視自身不足，並已提出具體改善方法。

另外，王定宇也示警，當國際社會正建構安全網絡、盟友為維持台灣和平而提升支出時，台灣更應重視自身的安全投資。若台灣自己不當一回事，在野黨持續阻擋國防預算或特別預算，「朋友再怎麼熱情都會被澆熄」。

王定宇呼籲，國際安全網絡再強大，若台灣自己不爭氣，就會成為體系中的「破口跟漏洞」；從這兩份美方報告反求諸己，在野黨應嚴肅看待國家安全與人民福祉，不應成為國防發展的阻礙。

