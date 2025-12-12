共軍「網電一體戰」 溫約瑟：平時對台認知戰丶戰時削弱我決策速度

「臺灣國防研究倡議共同創辦人」溫約瑟今（12日）在本報發表專文指出，共軍加強「網電一體戰」建設，對臺加強「在平時對我國遂行網路戰、資訊操弄與認知戰；戰時透過壓制國軍C4ISR系統以削弱決策速度」之能力。（記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍今年9月舉行閱兵活動，除了有各型新式飛彈亮相之外，還有「網絡空間部隊、信息支援部隊」兩個新興兵種的方隊參與閱兵活動，引起各國矚目，「臺灣國防研究倡議共同創辦人」溫約瑟今（12日）在本報發表專文指出，信息戰（涵蓋網路戰與電子戰）在共軍作戰體系中日益受重視，並加強「網電一體戰」建設，對臺加強「在平時對我國遂行網路戰、資訊操弄與認知戰；戰時透過壓制國軍C4ISR系統以削弱決策速度」之能力。

國防部在今年9月向立法院送交115年度國防部預算書的同時，也送交了114年度中共軍力報告書。在這份報告中，國防部說明了共軍「網絡空間部隊、信息支援部隊」兩個新興兵種的戰略，「網絡空間部隊」是依訓戰一體要求，防護國家暨全軍網路安全與訊息處理分發丶電子對抗與信號截收及網路攻防作戰等任務，並參與戰區重大演習，以完善支援各軍種聯合作戰體系通信及指管網路遂行。

在「信息支援部隊」部分，則是遂行中共軍事現代化戰略目標，整合全軍聯合作戰訊息鏈路，以利戰時由中央軍委聯指中心統籌指管各作部隊。

共軍網絡空間部隊今年九月以方隊參與閱兵活動。（圖：擷取自中媒直播畫面）

軍方人士也曾指出，這兩個新興兵種是中國整體網路戰力的一環而已，共軍網路戰人力規模相當龐大，層面也十分多元，包含正規部隊與各軍種通信丶電子部隊，以及非正規的民兵、大學訓練學生、與國家支持的駭客組織，人數難以精確統計，估計可能形成數十萬人的龐大體系，涵蓋專業軍人、後備人力與文職技術人員。

溫約瑟在今天發表的專文中指出，共軍網路空間部隊的任務已不像原網路系統部僅限於網路攻防，其所轄電子對抗旅亦非專責傳統電子壓制，而是已將網路作戰整合納入，企圖打造電抗結合網路戰的一體化作戰力量。

溫約瑟今天在本報發表專文指出，共軍過往並無「網電對抗旅」番號，僅有「電子對抗旅」。而透過中國公訊息比對後發現，可確認32090部隊番號已自原「電子對抗第二旅」更名為「網電對抗旅」。（溫約瑟綜整）

專文指出，今年8月1日，中國抖音用戶「要好久」（抖音號：73212294259）上傳其2024年退役典禮之影片，片中舞臺上方跑馬燈顯示「2024年度網電對抗旅夏秋季退役士兵…」等字樣，然依既有公開資料，共軍過往並無「網電對抗旅」番號，僅有「電子對抗旅」。而透過地理定位該用戶貼文、影像比對退役典禮禮堂影像與秦皇島市軍休三所2024年9月30日「慶祝中華人民共和國成立75周年文藝演出」之相關畫面，可確認32090部隊番號已自原「電子對抗第二旅」更名為「網電對抗旅」

在對台影響方面，溫約瑟研析指出，透過共軍調整電子對抗旅番號可知，共軍持續加強建設「網電一體戰」能力，企圖使其未來戰場減少「前線—後方」的傳統線性結構，而是朝多維度、分布式、多節點的方向演進，並以「系統癱瘓」取代「平臺殺傷」。對臺一面，即加強「在平時對我國遂行網路戰、資訊操弄與認知戰；戰時透過壓制國軍C4ISR系統以削弱決策速度」之能力。特別在我國戰時需高度依賴外部通信（如低軌衛星）的現實條件下，「網電一體戰」所形塑的非物理戰場，對我「全社會防衛韌性」與軍事指揮體系之考驗亦會愈發嚴峻。

